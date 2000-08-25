Раздел: Мир
Трамп пригрозил вывести США из Всемирной торговой организации
Ранее президент неоднократно выражал недовольство работой организации.
Президент США Дональд Трамп не исключил, что может рассмотреть вопрос о выходе Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО), передает Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс.
"Если они (ВТО - ИФ) не изменятся к лучшему, я выйду из ВТО", - заявил он в интервью агентству Bloomberg.
Ранее президент неоднократно выражал недовольство работой организации, которая, по его мнению, ущемляет американские интересы.
Д.Трамп также назвал "недостаточно хорошим" объявленное Евросоюзом ранее принятое решение об отмене ввозных пошлин на автомобили американского производства в обмен на введенные США тарифы на сталь и алюминий.
"Это недостаточно хорошее решение", - сказал президент.
Читайте также: Трамп пригрозил выходом США из НАТО, - СМИ
Он пояснил: "Их покупатели привыкли покупать свои машины, а не наши".
Президент США Дональд Трамп не исключил, что может рассмотреть вопрос о выходе Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО), передает Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс.
"Если они (ВТО - ИФ) не изменятся к лучшему, я выйду из ВТО", - заявил он в интервью агентству Bloomberg.
Ранее президент неоднократно выражал недовольство работой организации, которая, по его мнению, ущемляет американские интересы.
Д.Трамп также назвал "недостаточно хорошим" объявленное Евросоюзом ранее принятое решение об отмене ввозных пошлин на автомобили американского производства в обмен на введенные США тарифы на сталь и алюминий.
"Это недостаточно хорошее решение", - сказал президент.
Читайте также: Трамп пригрозил выходом США из НАТО, - СМИ
Он пояснил: "Их покупатели привыкли покупать свои машины, а не наши".
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