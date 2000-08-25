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Раздел: Мир  
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В Румынии от лихорадки скончались уже 12 человек

В Румынии от лихорадки скончались уже 12 человекВ Румынии зарегистрировано 117 случаев менингита, спровоцированного вирусом западно-нильской лихорадки.

12 человек скончались. Такие данные обнародовало Министерство здравоохранения Румынии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

«Наибольшее количество смертельных случаев (5) было зарегистрировано в столице страны Бухаресте, два человека скончались в уезде Олт, а также по одному смертельному случаю зафиксировано в уездах Яссы, Галац, Ковасна, Констанца и Дымбовица», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что одной из причин распространения болезни остается дождливая погода в отдельных регионах страны, что существенно осложняет процесс дезинфекции местности.

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Министерство здравоохранения потребовало от руководителей Управлений в уездах принять незамедлительные меры по дезинфекции мест наибольшего скапливания комаров, так как единственным источником заражения вирусом западно-нильской лихорадки остаются укусы комаров.
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 Теги: Румыния, лихорадка, жертвы

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Сегодня, 14:32 » Автор: Алена Шимко
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