В Румынии от лихорадки скончались уже 12 человек

В Румынии зарегистрировано 117 случаев менингита, спровоцированного вирусом западно-нильской лихорадки.



12 человек скончались. Такие данные обнародовало Министерство здравоохранения Румынии, передает



«Наибольшее количество смертельных случаев (5) было зарегистрировано в столице страны Бухаресте, два человека скончались в уезде Олт, а также по одному смертельному случаю зафиксировано в уездах Яссы, Галац, Ковасна, Констанца и Дымбовица», - говорится в сообщении.



Подчеркивается, что одной из причин распространения болезни остается дождливая погода в отдельных регионах страны, что существенно осложняет процесс дезинфекции местности.



Читайте также: В Румынии зафиксирована вспышка кори



Министерство здравоохранения потребовало от руководителей Управлений в уездах принять незамедлительные меры по дезинфекции мест наибольшего скапливания комаров, так как единственным источником заражения вирусом западно-нильской лихорадки остаются укусы комаров. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 12 человек скончались. Такие данные обнародовало Министерство здравоохранения Румынии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ «Наибольшее количество смертельных случаев (5) было зарегистрировано в столице страны Бухаресте, два человека скончались в уезде Олт, а также по одному смертельному случаю зафиксировано в уездах Яссы, Галац, Ковасна, Констанца и Дымбовица», - говорится в сообщении.Подчеркивается, что одной из причин распространения болезни остается дождливая погода в отдельных регионах страны, что существенно осложняет процесс дезинфекции местности.Министерство здравоохранения потребовало от руководителей Управлений в уездах принять незамедлительные меры по дезинфекции мест наибольшего скапливания комаров, так как единственным источником заражения вирусом западно-нильской лихорадки остаются укусы комаров.



