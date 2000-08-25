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США ввели санкции против российских ученых

США ввели санкции против российских ученых Под санкции США попала еще одна организация из России

Бюро промышленности и безопасности Минторга США решило включить в собственные санкционные списки научно-исследовательский центр НИИ молекулярной электроники, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Власти США в очередной раз расширили список подпадающих под американские санкции компаний и организаций, деятельность которых "противоречит национальной безопасности и интересам внешней политики" Соединенных Штатов. Об этом свидетельствует уведомление профильного подразделения Министерства торговли США.

Согласно уведомлению, Бюро промышленности и безопасности Минторга США решило включить в собственные санкционные списки научно-исследовательский центр НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ).

Как сообщалось, Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России, который уже прозвали "санкциями из ада", осенью – но не в сентябре, а в октябре или уже после ноябрьских выборов. Об этом рассказал лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл.

Также администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".

Кроме того, США ввели санкции против России из-за "дела Скрипалей" в рамках закона о контроле и запрещении химического и биологического оружия. Эти санкции будут накладываться в два этапа, причем второй этап запланирован на осень и предполагается, что он будет очень жестким.

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Как объяснили юристы международной юридической компании Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.
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 Теги: США, санкции

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Сегодня, 20:41 » Автор: Татьяна Ларина
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