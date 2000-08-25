Раздел: Мир
В США более 15 тысяч человек пришли почтить память Маккейна
Тело американского сенатора, умершего от рака на прошлых выходных, перевозят с его родной Аризоны в Вашингтон.
Мир прощается с Джоном Маккейном. Тело американского сенатора, умершего от рака на прошлых выходных, перевозят с его родной Аризоны в Вашингтон. Публично проститься с политиком можно в Капитолии. Это - высокая честь, которая за всю американскую историю до сих пор выпала лишь 12 сенаторам. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Сейчас завершается частная церемония в Капитолии, после чего проститься с покойным сенатором Маккейном смогут все американцы. Жара стоит ужасная, накануне во время публичного прощания в его родной Аризоне 25 людям стало плохо, троих забрали в больницу. Но несмотря на такие погодные условия, 15 тысяч человек пришли почтить память Маккейна, едва скрывая слезы. "Благодарю Сэнди и детям, которые сделали меня частью клана. Спасибо всей команде Маккейна, которые научили меня настоящей преданности", - говорит сенатор Линдси Грэм.
Чрезвычайно тяжело смерть Маккейна ударила по его дочери Меган, сдерживаться она над отцовским гробом не могла. Уже завтра в кафедральном соборе Вашингтона пройдет торжественная церемония прощания, где будет и широкая украинская делегация, приедет и Петр Порошенко, как частное лицо. На эту церемонию придет и мама 81-летнего покойного сенатора. Ей 106 лет. Как на свой возраст, она хорошо выглядит и имеет железный характер.
Все вспоминают случай, когда в Париже - ей тогда было уже за 90 - госпоже Маккейн не дали в аренду машину, потому что она для этого оказалась старовата, она, не долго думая, просто купила себе машину. Именно на нее Джон Маккейн равнялся, доказывая всем, что будет жить еще очень долго, но судьба рассудила так, что это матери пришлось прощаться с ним.
Читайте также: Трамп почтил память Маккейна
Похоронят сенатора в воскресенье, в семейном кругу, на военном кладбище Арлингтона рядом со старым военным товарищем адмиралом Чаком Ларсоном, который умер четыре года назад и незадолго до смерти забронировал сразу 4 места на кладбище, для себя с женой и для пары Маккейнов.
Мир прощается с Джоном Маккейном. Тело американского сенатора, умершего от рака на прошлых выходных, перевозят с его родной Аризоны в Вашингтон. Публично проститься с политиком можно в Капитолии. Это - высокая честь, которая за всю американскую историю до сих пор выпала лишь 12 сенаторам. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Сейчас завершается частная церемония в Капитолии, после чего проститься с покойным сенатором Маккейном смогут все американцы. Жара стоит ужасная, накануне во время публичного прощания в его родной Аризоне 25 людям стало плохо, троих забрали в больницу. Но несмотря на такие погодные условия, 15 тысяч человек пришли почтить память Маккейна, едва скрывая слезы. "Благодарю Сэнди и детям, которые сделали меня частью клана. Спасибо всей команде Маккейна, которые научили меня настоящей преданности", - говорит сенатор Линдси Грэм.
Чрезвычайно тяжело смерть Маккейна ударила по его дочери Меган, сдерживаться она над отцовским гробом не могла. Уже завтра в кафедральном соборе Вашингтона пройдет торжественная церемония прощания, где будет и широкая украинская делегация, приедет и Петр Порошенко, как частное лицо. На эту церемонию придет и мама 81-летнего покойного сенатора. Ей 106 лет. Как на свой возраст, она хорошо выглядит и имеет железный характер.
Все вспоминают случай, когда в Париже - ей тогда было уже за 90 - госпоже Маккейн не дали в аренду машину, потому что она для этого оказалась старовата, она, не долго думая, просто купила себе машину. Именно на нее Джон Маккейн равнялся, доказывая всем, что будет жить еще очень долго, но судьба рассудила так, что это матери пришлось прощаться с ним.
Читайте также: Трамп почтил память Маккейна
Похоронят сенатора в воскресенье, в семейном кругу, на военном кладбище Арлингтона рядом со старым военным товарищем адмиралом Чаком Ларсоном, который умер четыре года назад и незадолго до смерти забронировал сразу 4 места на кладбище, для себя с женой и для пары Маккейнов.
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