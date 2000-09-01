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Раздел: Мир  
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Польский сайт признал Крым территорией России

Польский сайт признал Крым территорией России Полуостров был причислен к территории РФ на карте.

Польское спортивное издание Przeglad Sportowy опубликовало на своем сайте карту, на которой аннексированный Крым обозначен территорией России, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

На карте изображены клубы-участники Лиги чемпионов по футболу и страны, которые они представляют.

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Украинский полуостров на опубликованной польским медиа карте закрашен в тот же цвет, что и территория Российской Федерации.
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 Теги: Польша, Крым

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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