Раздел: Мир
Польский сайт признал Крым территорией России
Полуостров был причислен к территории РФ на карте.
Польское спортивное издание Przeglad Sportowy опубликовало на своем сайте карту, на которой аннексированный Крым обозначен территорией России, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
На карте изображены клубы-участники Лиги чемпионов по футболу и страны, которые они представляют.
Читайте также: В США более 15 тысяч человек пришли почтить память Маккейна
Украинский полуостров на опубликованной польским медиа карте закрашен в тот же цвет, что и территория Российской Федерации.
Польское спортивное издание Przeglad Sportowy опубликовало на своем сайте карту, на которой аннексированный Крым обозначен территорией России, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
На карте изображены клубы-участники Лиги чемпионов по футболу и страны, которые они представляют.
Читайте также: В США более 15 тысяч человек пришли почтить память Маккейна
Украинский полуостров на опубликованной польским медиа карте закрашен в тот же цвет, что и территория Российской Федерации.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
191
0
Также советуем посмотреть
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
- Донбасс: мира не будет
- Россия перебросила на Донбасс «Грады», – разведка
- Мэр Лондона в бикини «полетает» над городом
- Выборы пройдут без «кандидата надежды»
- ВСУ получили сертификаты на противотанковые ракетные комплексы
- Украинский депутат развеселил странным выбором наряда
- Вакарчук може стати «чорним лебедем» політики
- Пес-«вегетарианец» опозорил хозяйку в прямом эфире
- Альтернативы Порошенко на сегодня нет
- Под Иловайском убивали граждан моей страны
- Новый танец Терезы Мэй насмешил Сеть
- Моряки судна Норд могут покинуть территорию Украины, - Денисова
- КОРД теперь существует в каждом городе Украины, - Князев
- Кабмин сыграл роль «пожарной команды»
- Соцсети высмеяли логотип «Укрзализныци» за 750 тысяч гривен
Оставьте свой комментарий