Раздел: Мир
Автомобильная авария стала причиной увольнения болгарских министров
Из-за ДТП уволились сразу три министра.
В Болгарии в пятницу, 31 августа, на экстренном заседании Кабмина премьер уволил министра внутренних дел Валентина Радева, министра транспорта Ивайло Московски и ответственного за региональное развитие Николая Нанкова из-за ДТП, которое произошло в прошлую субботу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.
Как сообщалось, в ДТП недалеко от города Своге погибли 17 человек. Водитель автобуса потерял управление на недавно отремонтированном участке дороги, из-за чего автобус упал с обрыва. Эксперты проводят анализ асфальта. Уже сейчас говорят о ряде нарушений, повлекших трагедию.
Это и асфальт, предназначенный для строительства парковых аллей, а не автомобильных дорог. Также местные власти не установили дорожный знак, ограничивающий максимальную скорость на уровне 40 км/ч, передает euractiv.
ДТП вызвало большой общественный резонанс. Множество жителей страны обвинили правительство в массовом мошенничестве при строительстве дорог. СМИ пишут, что потребуется немедленный ремонт многих других новых автомагистралей.
Читайте также: Польский сайт признал Крым территорией России
Также в стране указывают на отсутствие эффективного надзора за компаниями по строительству дорог и массовой коррупции в этом процессе.
В Болгарии в пятницу, 31 августа, на экстренном заседании Кабмина премьер уволил министра внутренних дел Валентина Радева, министра транспорта Ивайло Московски и ответственного за региональное развитие Николая Нанкова из-за ДТП, которое произошло в прошлую субботу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.
Как сообщалось, в ДТП недалеко от города Своге погибли 17 человек. Водитель автобуса потерял управление на недавно отремонтированном участке дороги, из-за чего автобус упал с обрыва. Эксперты проводят анализ асфальта. Уже сейчас говорят о ряде нарушений, повлекших трагедию.
Это и асфальт, предназначенный для строительства парковых аллей, а не автомобильных дорог. Также местные власти не установили дорожный знак, ограничивающий максимальную скорость на уровне 40 км/ч, передает euractiv.
ДТП вызвало большой общественный резонанс. Множество жителей страны обвинили правительство в массовом мошенничестве при строительстве дорог. СМИ пишут, что потребуется немедленный ремонт многих других новых автомагистралей.
Читайте также: Польский сайт признал Крым территорией России
Также в стране указывают на отсутствие эффективного надзора за компаниями по строительству дорог и массовой коррупции в этом процессе.
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