Раздел: Мир
Лидеры Южной и Северной Кореи собрались встретиться
Представители стран подготовят встречу лидеров.
Полномочный представитель Южной Кореи отправится в КНДР на следующей неделе, чтобы подготовить третью встречу лидеров двух стран, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
Специальный посланник, имя которого пока не раскрывается, прибудет в Пхеньян в среду, 5 сентября. Как рассказали в администрации, он "обсудит широкий круг вопросов, включая точную дату саммита, развитие отношений между Севером и Югом, ядерное разоружение на Корейском полуострове и установление мира в регионе".
Напомним, последний раз лидеры Южной Кореи и КНДР, Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын, провели переговоры в демилитаризованной зоне в деревне Панмунджом в апреле 2018 года. Во время встречи они договорились, что президент Южной Кореи посетит Пхеньян в этом году.
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СМИ также передает, ссылаясь на агенство Yonhap, что северокорейские власти днем, 31 августа, официально подтвердили согласие принять спецпосланника.
Полномочный представитель Южной Кореи отправится в КНДР на следующей неделе, чтобы подготовить третью встречу лидеров двух стран, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
Специальный посланник, имя которого пока не раскрывается, прибудет в Пхеньян в среду, 5 сентября. Как рассказали в администрации, он "обсудит широкий круг вопросов, включая точную дату саммита, развитие отношений между Севером и Югом, ядерное разоружение на Корейском полуострове и установление мира в регионе".
Напомним, последний раз лидеры Южной Кореи и КНДР, Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын, провели переговоры в демилитаризованной зоне в деревне Панмунджом в апреле 2018 года. Во время встречи они договорились, что президент Южной Кореи посетит Пхеньян в этом году.
Читайте также: Автомобильная авария стала причиной увольнения болгарских министров
СМИ также передает, ссылаясь на агенство Yonhap, что северокорейские власти днем, 31 августа, официально подтвердили согласие принять спецпосланника.
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