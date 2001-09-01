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Раздел: Мир  
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Лидеры Южной и Северной Кореи собрались встретиться

Лидеры Южной и Северной Кореи собрались встретиться Представители стран подготовят встречу лидеров.

Полномочный представитель Южной Кореи отправится в КНДР на следующей неделе, чтобы подготовить третью встречу лидеров двух стран, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

Специальный посланник, имя которого пока не раскрывается, прибудет в Пхеньян в среду, 5 сентября. Как рассказали в администрации, он "обсудит широкий круг вопросов, включая точную дату саммита, развитие отношений между Севером и Югом, ядерное разоружение на Корейском полуострове и установление мира в регионе".

Напомним, последний раз лидеры Южной Кореи и КНДР, Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын, провели переговоры в демилитаризованной зоне в деревне Панмунджом в апреле 2018 года. Во время встречи они договорились, что президент Южной Кореи посетит Пхеньян в этом году.

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СМИ также передает, ссылаясь на агенство Yonhap, что северокорейские власти днем, 31 августа, официально подтвердили согласие принять спецпосланника.
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 Теги: КНДР, Южная Корея

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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