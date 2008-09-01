» » В Австралии арестовали студента-террориста
Раздел: Мир  
0

В Австралии арестовали студента-террориста

В Австралии арестовали студента-террориста Парень из Шри-Ланки планировал совершить теракты.

Полиция Австралии арестовала студента из Шри-Ланки по обвинению в планировании терактов в публичных местах и ​​намерении убить теперь уже экс-премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла и экс-министра иностранных дел Джули Бишоп, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УкрИнформ.

"Это достаточно основательный документ, который требует дальнейшего анализа. В нем указан ряд адресов и лиц, которые могут быть потенциальными целями", - заявил детектив австралийской Федеральной полиции Майкл МакТирнан, комментируя найденные у обвиняемого записи.

25-летнему Мохаммеду Низамдину, который находится в Австралии на основании студенческой визы, предъявлены обвинения в планировании терактов в нескольких известных туристических местах Сиднея.

Источник в полиции штата Новый Южный Уэльс подтвердил, что бывшие премьер-министр и министр иностранных дел были среди целей человека.

Полиция утверждает, что Низамдин действовал самостоятельно, хотя он признался, что вероятно был членом террористической группировки ИД, полиция пока не предъявила ему обвинение в членстве в террористической организации.

Читайте также: Одна из стран распорядилась выгнать официальных представителей ООН

По данным СМИ, ланкиец работал аналитиком бизнес-систем в IT-отделе Университета Нового Южного Уэльса, включая работу над проектом в сфере кибер-безопасности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Австралия, арест

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
     145
     0

Похожие новости по теме

В Австралии предотвратили попытку теракта В Австралии предотвратили попытку теракта

Полиция в Австралии предупредила две попытки организовать теракты, к которым причастно Исламское государство

В Австралии школьник угнал автомобиль, надеясь совершить кругосветное путешествие В Австралии школьник угнал автомобиль, надеясь совершить кругосветное путешествие

Юного грабителя арестовали.

Циклон в Австралии: сообщается о новых жертвах Циклон в Австралии: сообщается о новых жертвах

Двое людей погибли в результате разрушительного циклона в Австралии.

В Австралии задержали семь человек, готовящих серию терактов на Рождество В Австралии задержали семь человек, готовящих серию терактов на Рождество

В Рождество на улицах Мельбурна будут усилены наряды полиции.

Теракты в Брюсселе: полиция задержала возможного организатора Теракты в Брюсселе: полиция задержала возможного организатора

Алжирца подозревают в организации серии терактов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх