Раздел: Мир
В Австралии арестовали студента-террориста
Парень из Шри-Ланки планировал совершить теракты.
Полиция Австралии арестовала студента из Шри-Ланки по обвинению в планировании терактов в публичных местах и намерении убить теперь уже экс-премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла и экс-министра иностранных дел Джули Бишоп, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УкрИнформ.
"Это достаточно основательный документ, который требует дальнейшего анализа. В нем указан ряд адресов и лиц, которые могут быть потенциальными целями", - заявил детектив австралийской Федеральной полиции Майкл МакТирнан, комментируя найденные у обвиняемого записи.
25-летнему Мохаммеду Низамдину, который находится в Австралии на основании студенческой визы, предъявлены обвинения в планировании терактов в нескольких известных туристических местах Сиднея.
Источник в полиции штата Новый Южный Уэльс подтвердил, что бывшие премьер-министр и министр иностранных дел были среди целей человека.
Полиция утверждает, что Низамдин действовал самостоятельно, хотя он признался, что вероятно был членом террористической группировки ИД, полиция пока не предъявила ему обвинение в членстве в террористической организации.
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По данным СМИ, ланкиец работал аналитиком бизнес-систем в IT-отделе Университета Нового Южного Уэльса, включая работу над проектом в сфере кибер-безопасности.
Полиция Австралии арестовала студента из Шри-Ланки по обвинению в планировании терактов в публичных местах и намерении убить теперь уже экс-премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла и экс-министра иностранных дел Джули Бишоп, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УкрИнформ.
"Это достаточно основательный документ, который требует дальнейшего анализа. В нем указан ряд адресов и лиц, которые могут быть потенциальными целями", - заявил детектив австралийской Федеральной полиции Майкл МакТирнан, комментируя найденные у обвиняемого записи.
25-летнему Мохаммеду Низамдину, который находится в Австралии на основании студенческой визы, предъявлены обвинения в планировании терактов в нескольких известных туристических местах Сиднея.
Источник в полиции штата Новый Южный Уэльс подтвердил, что бывшие премьер-министр и министр иностранных дел были среди целей человека.
Полиция утверждает, что Низамдин действовал самостоятельно, хотя он признался, что вероятно был членом террористической группировки ИД, полиция пока не предъявила ему обвинение в членстве в террористической организации.
Читайте также: Одна из стран распорядилась выгнать официальных представителей ООН
По данным СМИ, ланкиец работал аналитиком бизнес-систем в IT-отделе Университета Нового Южного Уэльса, включая работу над проектом в сфере кибер-безопасности.
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