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Саудовская Аравия хочет превратить Катар в остров
Саудовская Аравия планирует отгородиться от Катара каналом.
Советник наследного принца Саудовской Аравии подтвердил сообщения о планах вырыть на границе с Катаром широкий канал. По информации портала Sabq, расходы на проект составят около 642 млн евро, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.
Саудовская Аравия планирует превратить Катар в остров, отгородившись от него каналом. "Я с нетерпением жду подробностей о реализации проекта строительства канала Сальва", - написал в своем микроблоге в Twitter 31 августа Сауд аль-Катани, старший советник наследного принца, первого зампремьера и министра обороны Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Аль-Катани назвал проект "историческим", отметив, что он "изменит географию региона".
В апреле саудовский проправительственный новостной портал Sabq сообщил, что Эр-Рияд намерен вырыть на границе с Катаром канал для торговых судов длиной 60 км, шириной 200 м и глубиной до 20 метров. На строительство канала, который должен начинаться в саудовском городе Сальва, будет выделено, по данным Sabq, до 2,8 млрд риалов (около 642 млн евро). При этом в одной части канала планируется выделить место для захоронения радиоактивных отходов.
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В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром и объявили блокаду эмирата, обвинив его в поддержке терроризма. В адрес страны был выдвинут список требований из 13 пунктов. В том числе - закрытие телеканала "Аль-Джазира" и турецкой военной базы, разрыв дипломатических отношений с Ираном и остановка финансирования террористических групп. В Дохе считают обвинения со стороны четырех государств необоснованными.
Советник наследного принца Саудовской Аравии подтвердил сообщения о планах вырыть на границе с Катаром широкий канал. По информации портала Sabq, расходы на проект составят около 642 млн евро, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.
Саудовская Аравия планирует превратить Катар в остров, отгородившись от него каналом. "Я с нетерпением жду подробностей о реализации проекта строительства канала Сальва", - написал в своем микроблоге в Twitter 31 августа Сауд аль-Катани, старший советник наследного принца, первого зампремьера и министра обороны Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Аль-Катани назвал проект "историческим", отметив, что он "изменит географию региона".
В апреле саудовский проправительственный новостной портал Sabq сообщил, что Эр-Рияд намерен вырыть на границе с Катаром канал для торговых судов длиной 60 км, шириной 200 м и глубиной до 20 метров. На строительство канала, который должен начинаться в саудовском городе Сальва, будет выделено, по данным Sabq, до 2,8 млрд риалов (около 642 млн евро). При этом в одной части канала планируется выделить место для захоронения радиоактивных отходов.
Читайте также: Саудовская Аравия готова направить войска в Сирию
В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром и объявили блокаду эмирата, обвинив его в поддержке терроризма. В адрес страны был выдвинут список требований из 13 пунктов. В том числе - закрытие телеканала "Аль-Джазира" и турецкой военной базы, разрыв дипломатических отношений с Ираном и остановка финансирования террористических групп. В Дохе считают обвинения со стороны четырех государств необоснованными.
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