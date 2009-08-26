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Раздел: Мир  
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Саудовская Аравия хочет превратить Катар в остров

Саудовская Аравия хочет превратить Катар в островСаудовская Аравия планирует отгородиться от Катара каналом.

Советник наследного принца Саудовской Аравии подтвердил сообщения о планах вырыть на границе с Катаром широкий канал. По информации портала Sabq, расходы на проект составят около 642 млн евро, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.

Саудовская Аравия планирует превратить Катар в остров, отгородившись от него каналом. "Я с нетерпением жду подробностей о реализации проекта строительства канала Сальва", - написал в своем микроблоге в Twitter 31 августа Сауд аль-Катани, старший советник наследного принца, первого зампремьера и министра обороны Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Аль-Катани назвал проект "историческим", отметив, что он "изменит географию региона".

В апреле саудовский проправительственный новостной портал Sabq сообщил, что Эр-Рияд намерен вырыть на границе с Катаром канал для торговых судов длиной 60 км, шириной 200 м и глубиной до 20 метров. На строительство канала, который должен начинаться в саудовском городе Сальва, будет выделено, по данным Sabq, до 2,8 млрд риалов (около 642 млн евро). При этом в одной части канала планируется выделить место для захоронения радиоактивных отходов.

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В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром и объявили блокаду эмирата, обвинив его в поддержке терроризма. В адрес страны был выдвинут список требований из 13 пунктов. В том числе - закрытие телеканала "Аль-Джазира" и турецкой военной базы, разрыв дипломатических отношений с Ираном и остановка финансирования террористических групп. В Дохе считают обвинения со стороны четырех государств необоснованными.
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 Теги: Саудовская Аравия, остров, Катар, канал

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Сегодня, 16:15 » Автор: Алена Шимко
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