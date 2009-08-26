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Раздел: Мир  
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В Германии пройдут демонстрации по вопросам мигрантов

В Германии пройдут демонстрации по вопросам мигрантовВ Хемнице были размещены усиленные полицейские отряды.

Сегодня, в немецком городе Хемниц, что на востоке страны пройдут сразу две демонстрации за и против мигрантов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Отмечается, что сторонники правых взглядов пройдут маршем, выражая свою позицию против принятия беженцев в Германии.

Кроме того, в то же время участники другого митинга под названием "Сердце вместо ненависти" хотят призвать людей к толерантности в отношении мигрантов.

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Отмечается, что в Хемнице были размещены усиленные полицейские отряды. Несколько сотен полицейских, в том числе, водометы и машины для преодоления баррикад.
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 Теги: Германия, мигрант

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Сегодня, 19:42 » Автор: Едгар Букмирза
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