» » В Германии загорелся нефтеперерабатывающий завод
Раздел: Мир  
0

В Германии загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Германии загорелся нефтеперерабатывающий заводОгонь охватил хранилища сжиженного газа и бензина.

В Германии, в ночь на субботу, 1 сентября, в баварском городе Фобург-ан-дер-Донау произошел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода Bayernoil, вследствие чего начался пожар.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Reuters.

Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали 10 человек. В данный момент пожарные локализовали возгорание.

Взрыв на заводе мощностью 120 тыс. баррелей в сутки побудил полицию эвакуировать 1800 жителей из окрестных домов.

Читайте также: Масштабный пожар в ОАЭ: загорелся нефтеперерабатывающий завод

В ликвидации пожара задействовали 600 полицейских, пожарных и других членов служб экстренной помощи.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Германия, нефтеперерабатывающий завод

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:02 » Автор: Едгар Букмирза
     231
     0

Похожие новости по теме

В Баварии после взрыва горит нефтеперерабатывающий завод В Баварии после взрыва горит нефтеперерабатывающий завод

На месте происшествия работают около 200 пожарных.

В Европе прекратил работу крупный нефтеперерабатывающий завод В Европе прекратил работу крупный нефтеперерабатывающий завод

Работу завода можно восстановить за несколько дней.

В Швеции загорелся завод Volvo В Швеции загорелся завод Volvo

Это уже второй подобный инцидент на заводе Volvo за два месяца.

Масштабный пожар в ОАЭ: загорелся нефтеперерабатывающий завод Масштабный пожар в ОАЭ: загорелся нефтеперерабатывающий завод

В результате пожара жертв и пострадавших нет.

Нефтеперерабатывающий завод загорелся в США Нефтеперерабатывающий завод загорелся в США

Информации о количестве пострадавших пока нет.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх