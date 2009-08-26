Раздел: Мир
В Германии загорелся нефтеперерабатывающий завод
Огонь охватил хранилища сжиженного газа и бензина.
В Германии, в ночь на субботу, 1 сентября, в баварском городе Фобург-ан-дер-Донау произошел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода Bayernoil, вследствие чего начался пожар.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Reuters.
Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали 10 человек. В данный момент пожарные локализовали возгорание.
Взрыв на заводе мощностью 120 тыс. баррелей в сутки побудил полицию эвакуировать 1800 жителей из окрестных домов.
Читайте также: Масштабный пожар в ОАЭ: загорелся нефтеперерабатывающий завод
В ликвидации пожара задействовали 600 полицейских, пожарных и других членов служб экстренной помощи.
В Германии, в ночь на субботу, 1 сентября, в баварском городе Фобург-ан-дер-Донау произошел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода Bayernoil, вследствие чего начался пожар.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Reuters.
Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали 10 человек. В данный момент пожарные локализовали возгорание.
Взрыв на заводе мощностью 120 тыс. баррелей в сутки побудил полицию эвакуировать 1800 жителей из окрестных домов.
Читайте также: Масштабный пожар в ОАЭ: загорелся нефтеперерабатывающий завод
В ликвидации пожара задействовали 600 полицейских, пожарных и других членов служб экстренной помощи.
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