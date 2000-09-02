Раздел: Мир
На выставке игрушек в Италии женщина напала на людей с ножом
В результате нападения погиб один человек.
В итальянском городе Каннето суль-Ольо женщина с ножом напала на прохожих, сообщает ANSA. В результате инцидента один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
По предварительным данным, нападавшая - 58-летняя уроженка Польши. Отмечается, что она находилась в состоянии аффекта.
Инцидент произошел на территории музея, где шла выставка игрушек.
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Известно, что погибшей является 54-летняя Это Паола Беретта, 54-летний сотрудник муниципалитета, который работала в музее. Одна из трех жертв, получивших ранения - леди в инвалидной коляске, которая упала на тротуар.
В итальянском городе Каннето суль-Ольо женщина с ножом напала на прохожих, сообщает ANSA. В результате инцидента один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
По предварительным данным, нападавшая - 58-летняя уроженка Польши. Отмечается, что она находилась в состоянии аффекта.
Инцидент произошел на территории музея, где шла выставка игрушек.
Читайте также: В Австралии арестовали студента-террориста
Известно, что погибшей является 54-летняя Это Паола Беретта, 54-летний сотрудник муниципалитета, который работала в музее. Одна из трех жертв, получивших ранения - леди в инвалидной коляске, которая упала на тротуар.
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