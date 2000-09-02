Раздел: Мир
Япония задействовала авиацию в ответ на действия РФ
В небо были подняты истребители.
Три российских военных самолета пролетели над акваторией Японского моря, японцам пришлось поднимать свою авиацию в ответ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Истребители Воздушных сил самообороны Японии поднялись в небо и сопроводили три российских самолета, оказавшихся над акваторией Японского моря.
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На сайте Минобороны Японии сообщается, что четыре истребителя поднялись в воздух в ответ на полет двух противолодочных самолетов Ту-142 и одного бомбардировщика Су-24 над акваторией Японского моря.
Три российских военных самолета пролетели над акваторией Японского моря, японцам пришлось поднимать свою авиацию в ответ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Истребители Воздушных сил самообороны Японии поднялись в небо и сопроводили три российских самолета, оказавшихся над акваторией Японского моря.
Читайте также: На выставке игрушек в Италии женщина напала на людей с ножом
На сайте Минобороны Японии сообщается, что четыре истребителя поднялись в воздух в ответ на полет двух противолодочных самолетов Ту-142 и одного бомбардировщика Су-24 над акваторией Японского моря.
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