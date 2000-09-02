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Раздел: Мир  
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Япония задействовала авиацию в ответ на действия РФ

Япония задействовала авиацию в ответ на действия РФ В небо были подняты истребители.

Три российских военных самолета пролетели над акваторией Японского моря, японцам пришлось поднимать свою авиацию в ответ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Истребители Воздушных сил самообороны Японии поднялись в небо и сопроводили три российских самолета, оказавшихся над акваторией Японского моря.

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На сайте Минобороны Японии сообщается, что четыре истребителя поднялись в воздух в ответ на полет двух противолодочных самолетов Ту-142 и одного бомбардировщика Су-24 над акваторией Японского моря.
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 Теги: Япония, истребители

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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