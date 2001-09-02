Раздел: Мир
Смертельное ДТП в Эквадоре: погибло 10 человек
Транспорт перевозил паломников.
В Эквадоре перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибли по меньшей мере десять человек. Инцидент произошел ранним утром, когда на трассе был сильный туман, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Автобус следовал из города Куэнка на юге страны в город Лоха.
Большинство пассажиров автобуса – паломники, которые направлялись в кафедральный собор города Лоха на религиозный праздник, посвященный Деве Марии из Эль-Сисне.
Читайте также: Япония задействовала авиацию в ответ на действия РФ
Речь идет об изображении Богоматери, которое в Южной Америке почитается как чудотворное.
В Эквадоре перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибли по меньшей мере десять человек. Инцидент произошел ранним утром, когда на трассе был сильный туман, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Автобус следовал из города Куэнка на юге страны в город Лоха.
Большинство пассажиров автобуса – паломники, которые направлялись в кафедральный собор города Лоха на религиозный праздник, посвященный Деве Марии из Эль-Сисне.
Читайте также: Япония задействовала авиацию в ответ на действия РФ
Речь идет об изображении Богоматери, которое в Южной Америке почитается как чудотворное.
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