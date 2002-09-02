Раздел: Мир
Немецкая полиция задержала сотни протестующих
Всего в акциях в Хемнице приняли участие 9,5 тыс. человек
В ходе акций протестов за и против миграционной политики властей были задержаны 300 человек, в ходе беспорядков пострадали 11 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Отмечается, что столкновения между различными группами произошли во время собрания партии "Альтернативы для Германии".
Задержанных подозревают в нарушении общественного порядка.
По данным правоохранителей, всего в мероприятиях приняли участие 9,5 тыс. человек, за порядком следили 1,8 тыс. полицейских.
На данный момент протестные мероприятия и митинга завершились.
Напомним, акции протеста начались в Хемнице после убийства на городском фестивале в ночь на 26 августа 35-летнего немца, в чем подозревают 23-летнего сирийца и 22-летнего иракца. Мужчина скончался от ранения в больнице, подозреваемые арестованы.
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Из-за опасений провокаций в Хемниц были передислоцированы полицейские из нескольких федеральных земель Германии, в город прибыли водометы, бронированные автомобили и вертолет.
В ходе акций протестов за и против миграционной политики властей были задержаны 300 человек, в ходе беспорядков пострадали 11 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Отмечается, что столкновения между различными группами произошли во время собрания партии "Альтернативы для Германии".
Задержанных подозревают в нарушении общественного порядка.
По данным правоохранителей, всего в мероприятиях приняли участие 9,5 тыс. человек, за порядком следили 1,8 тыс. полицейских.
На данный момент протестные мероприятия и митинга завершились.
Напомним, акции протеста начались в Хемнице после убийства на городском фестивале в ночь на 26 августа 35-летнего немца, в чем подозревают 23-летнего сирийца и 22-летнего иракца. Мужчина скончался от ранения в больнице, подозреваемые арестованы.
Читайте также: Смертельное ДТП в Эквадоре: погибло 10 человек
Из-за опасений провокаций в Хемниц были передислоцированы полицейские из нескольких федеральных земель Германии, в город прибыли водометы, бронированные автомобили и вертолет.
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