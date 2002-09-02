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Раздел: Мир  
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Немецкая полиция задержала сотни протестующих

Немецкая полиция задержала сотни протестующих Всего в акциях в Хемнице приняли участие 9,5 тыс. человек

В ходе акций протестов за и против миграционной политики властей были задержаны 300 человек, в ходе беспорядков пострадали 11 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что столкновения между различными группами произошли во время собрания партии "Альтернативы для Германии".

Задержанных подозревают в нарушении общественного порядка.

По данным правоохранителей, всего в мероприятиях приняли участие 9,5 тыс. человек, за порядком следили 1,8 тыс. полицейских.

На данный момент протестные мероприятия и митинга завершились.

Напомним, акции протеста начались в Хемнице после убийства на городском фестивале в ночь на 26 августа 35-летнего немца, в чем подозревают 23-летнего сирийца и 22-летнего иракца. Мужчина скончался от ранения в больнице, подозреваемые арестованы.

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Из-за опасений провокаций в Хемниц были передислоцированы полицейские из нескольких федеральных земель Германии, в город прибыли водометы, бронированные автомобили и вертолет.
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 Теги: Германия, протест

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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