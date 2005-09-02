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Раздел: Мир  
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РФ проводит военные учения в одной из непризнанных республик

РФ проводит военные учения в одной из непризнанных республик В Молдове назвали учения провокацией.

Вооруженные силы непризнанной Приднестровской Молдавской республики и военнослужащих Оперативной группы российских войск в регионе решили провести военные учение под Тирасполем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UAinfo.

По данным так называемого Министерства обороны Приднестровья, военные учения с участием артиллерийских подразделений проводятся «с целью повышения эффективности взаимодействия различных родов войск».

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Пока что Кишинев пока никак не прокомментировал, хотя ранее глава Министерства обороны Молдовы Еуджен Стурза назвал учения провокационными.
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 Теги: Тирасполь, учения

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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