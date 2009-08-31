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Раздел: Мир  
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Из Никарагуа выдворили делегацию ООН

Из Никарагуа выдворили делегацию ООН В отчете ООН утверждается, что правительство Никарагуа закрыло глаза на беспредел полиции.

Правительство Никарагуа распорядилось выдворить делегацию ООН по правам человека после публикации доклада, осуждающего репрессии и злоупотребления, совершенные администрацией президента страны. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По официальной версии, изложенной в письме министра иностранных дел Никарагуа Дениса Монкадым региональному представителю управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), причины и обстоятельства, обусловившие приглашение делегации в страну, изменились и присутствии представителей ООН по правам человека исчезла необходимость.

Региональное отделение УВКПЧ заявило, что будет продолжать свою работу по мониторингу и представлению информации о положении с правами человека в Никарагуа.

Делегация ООН 29 августа опубликовала отчет о нарушениях прав человека с 18 апреля по 18 августа, включая чрезмерное применение силы и убийства, совершенные полицией Никарагуа, а также исчезновения людей, применение пыток в центрах содержания под стражей. В отчете утверждается, что правительство Никарагуа закрыло глаза на беспредел полиции.

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Напомним, в апреле в Никарагуа начались массовые протесты против реформы социального обеспечения, которая предусматривает рост отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшения пособий. Протесты переросли в акции с требованиями отставки Ортеги и Мурильо.
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 Теги: Никарагуа, ООН

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Сегодня, 09:24 » Автор: Татьяна Ларина
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