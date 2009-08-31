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В США женщина убила мужа каплями для глаз

В США женщина убила мужа каплями для глазЖенщина призналась, что отравила благоверного с помощью глазных капель

Американка Лана Клейтон, однажды жаловавшаяся в Сети на неверность мужа, была арестована по обвинению в его убийстве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Женщина призналась, что отравила благоверного с помощью капель для глаз.

64-летний Стивен Клейтон был найден мёртвым 21 июля в собственном доме. Первоначально предполагалось, что он умер в результате падения с лестницы. Однако результаты вскрытия показали наличие в его организме большого количества тетризолина. Данное вещество входит в состав капель для глаз, которые отпускают без рецепта и применяются как сосудосуживающее средство.

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Клейтон признала, что на протяжении трёх дней подливала мужу в воду капли. Полиция не называет мотив убийства.
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 Теги: капли, США, убийство

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Сегодня, 14:04 » Автор: Татьяна Ларина
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