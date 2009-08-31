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В ночном клубе в США прогремели выстрелы

В ночном клубе в США прогремели выстрелы

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В ночном клубе Осло прогремели выстрелы В одном из ночных клубов Осло в Норвегии мужчина открыл стрельбу, ранив четырех человек.