Раздел: Мир
В ночном клубе в США прогремели выстрелы
Всех пострадавших госпитализировали в больницу
В американском штате Огайо в ночном клубе произошла стрельба, в результате которой погибла женщина и семеро человек получили ранения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел поздно ночью. Пока неизвестно, кто открыл стрельбу и какими мотивами он мог руководствоваться. На месте работают правоохранители.
В результате стрельбы 28-летняя женщина получила пулевое ранение в голову и скончалась в больнице. Кроме того, ранения получили еще семеро человек: их с ранениям различным степенями тяжести госпитализировали в больницу. Возраст пострадавших – от 19 до 53 лет.
Читайте также: 17 раненых: в ночном клубе Арканзаса прогремели выстрелы
Ранее неизвестные устроили стрельбу возле школы в американском штате Калифорния. В результате происшествия погиб 16-летний подросток, еще одного 18-летнего пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. По словам местной полиции, двое подозреваемых сбежали с места происшествия, однако позже их задержали.
В американском штате Огайо в ночном клубе произошла стрельба, в результате которой погибла женщина и семеро человек получили ранения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел поздно ночью. Пока неизвестно, кто открыл стрельбу и какими мотивами он мог руководствоваться. На месте работают правоохранители.
В результате стрельбы 28-летняя женщина получила пулевое ранение в голову и скончалась в больнице. Кроме того, ранения получили еще семеро человек: их с ранениям различным степенями тяжести госпитализировали в больницу. Возраст пострадавших – от 19 до 53 лет.
Читайте также: 17 раненых: в ночном клубе Арканзаса прогремели выстрелы
Ранее неизвестные устроили стрельбу возле школы в американском штате Калифорния. В результате происшествия погиб 16-летний подросток, еще одного 18-летнего пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. По словам местной полиции, двое подозреваемых сбежали с места происшествия, однако позже их задержали.
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