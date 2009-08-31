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Раздел: Мир  
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В ночном клубе в США прогремели выстрелы

В ночном клубе в США прогремели выстрелыВсех пострадавших госпитализировали в больницу

В американском штате Огайо в ночном клубе произошла стрельба, в результате которой погибла женщина и семеро человек получили ранения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Инцидент произошел поздно ночью. Пока неизвестно, кто открыл стрельбу и какими мотивами он мог руководствоваться. На месте работают правоохранители.

В результате стрельбы 28-летняя женщина получила пулевое ранение в голову и скончалась в больнице. Кроме того, ранения получили еще семеро человек: их с ранениям различным степенями тяжести госпитализировали в больницу. Возраст пострадавших – от 19 до 53 лет.

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Ранее неизвестные устроили стрельбу возле школы в американском штате Калифорния. В результате происшествия погиб 16-летний подросток, еще одного 18-летнего пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. По словам местной полиции, двое подозреваемых сбежали с места происшествия, однако позже их задержали.
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 Теги: США, стрельба

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Сегодня, 15:27 » Автор: Татьяна Ларина
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