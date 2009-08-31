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Раздел: Мир  
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Китай накрыли мощные ливни

Китай накрыли мощные ливниПод воду уходят дома и прерывается энергоснабжение

В Юго-Западном Китае в провинции Юньнань начались ливневые дожди, которые спровоцировали наводнения. По последним данным, пятеро человек погибли, 16 – пропали без вести. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как отмечается, в поселке Мэндун в уезде Малипо под воду ушли дома, прервалось энергоснабжение и транспортное сообщение. Местами наблюдается обрушение почвы, образование провалов.

Спасатели продолжают вести поисковые работы и оказывают экстренную помощь пострадавшему населению.

Ранее проливные дожди в Болгарии вызвали масштабное наводнение и разрушения. В муниципалитете Тетевен был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного наводнения. В течение суток на квадратный метр территории выпало 99 литров осадков.

Также в июне наводнение произошло на юге Китая. Погибли два человека, около тысячи пришлось эвакуировать, так или иначе пострадали свыше 40 тысяч.

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Напомним, мы сообщали из-за чего усиливаются наводнения по всему миру. Ученые из США проанализировали историю наводнений на реке Миссисипи начиная с XVI века и установили: многие современные наводнения были самыми мощными за весь исследованный период.
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 Теги: Китай, дожди

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Сегодня, 17:18 » Автор: Татьяна Ларина
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