Раздел: Мир
Китай накрыли мощные ливни
Под воду уходят дома и прерывается энергоснабжение
В Юго-Западном Китае в провинции Юньнань начались ливневые дожди, которые спровоцировали наводнения. По последним данным, пятеро человек погибли, 16 – пропали без вести. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как отмечается, в поселке Мэндун в уезде Малипо под воду ушли дома, прервалось энергоснабжение и транспортное сообщение. Местами наблюдается обрушение почвы, образование провалов.
Спасатели продолжают вести поисковые работы и оказывают экстренную помощь пострадавшему населению.
Ранее проливные дожди в Болгарии вызвали масштабное наводнение и разрушения. В муниципалитете Тетевен был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного наводнения. В течение суток на квадратный метр территории выпало 99 литров осадков.
Также в июне наводнение произошло на юге Китая. Погибли два человека, около тысячи пришлось эвакуировать, так или иначе пострадали свыше 40 тысяч.
Читайте также: Китай заливает водой: страну накрыли аномальные дожди
Напомним, мы сообщали из-за чего усиливаются наводнения по всему миру. Ученые из США проанализировали историю наводнений на реке Миссисипи начиная с XVI века и установили: многие современные наводнения были самыми мощными за весь исследованный период.
В Юго-Западном Китае в провинции Юньнань начались ливневые дожди, которые спровоцировали наводнения. По последним данным, пятеро человек погибли, 16 – пропали без вести. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как отмечается, в поселке Мэндун в уезде Малипо под воду ушли дома, прервалось энергоснабжение и транспортное сообщение. Местами наблюдается обрушение почвы, образование провалов.
Спасатели продолжают вести поисковые работы и оказывают экстренную помощь пострадавшему населению.
Ранее проливные дожди в Болгарии вызвали масштабное наводнение и разрушения. В муниципалитете Тетевен был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного наводнения. В течение суток на квадратный метр территории выпало 99 литров осадков.
Также в июне наводнение произошло на юге Китая. Погибли два человека, около тысячи пришлось эвакуировать, так или иначе пострадали свыше 40 тысяч.
Читайте также: Китай заливает водой: страну накрыли аномальные дожди
Напомним, мы сообщали из-за чего усиливаются наводнения по всему миру. Ученые из США проанализировали историю наводнений на реке Миссисипи начиная с XVI века и установили: многие современные наводнения были самыми мощными за весь исследованный период.
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