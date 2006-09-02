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Раздел: Мир  
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В столице Ливии ввели режим ЧП: названа причина

В столице Ливии ввели режим ЧП: названа причинаВ результате столкновений в Ливии погибли 39 человек.

В ливийской столице Триполи ввели режим чрезвычайного положения из-за непрекращающихся столкновений.

Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на решение президентского совета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.

Накануне из-за столкновений вооруженных группировок был закрыт единственный аэропорт Триполи - Митига. Все рейсы были отменены.

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США, Великобритания, Франция и Италия выступили с совместным заявлением, в котором призвали участников столкновений к немедленному отказу от применения силы. Они также назвали неприемлемой ситуацию в Триполи. По последним данным, в результате столкновений в Ливии погибли по меньшей мере 39 человек, большинство из которых - мирные жители.
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 Теги: Ливия, режим ЧП

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Сегодня, 21:36 » Автор: Едгар Букмирза
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