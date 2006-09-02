В столице Ливии ввели режим ЧП: названа причина

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Крупные ливийские нефтяные порты Рас-Лануф и Эс-Сидер были закрыты и эвакуированы в четверг.

В результате нападения боевиков с использованием разных видов оружия, в аэропорту Триполи были ранены примерно 60 человек, а его работа прекращена.