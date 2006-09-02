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ООН готова восстанавливать Сирию: названо условие

ООН готова восстанавливать Сирию: названо условиеВосстановление Сирии возможно только после реформ.

ООН готова восстанавливать Сирию только после обновления власти в стране. Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на секретную директиву Организации Объединенных Наций.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что эта директива – пример манипуляции западных стран секретариатами международных организаций. Речь идет о документе, составленном осенью прошлого года.

Газета называет автором документа американского дипломата, бывшего заместителя генсека ООН Джеффри Фелтмана.

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Вашингтон и его союзники не раз отмечали, что восстановление Сирии возможно только после реформ, предусматривающих уход диктатора Башара Асада со своего поста.
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 Теги: ООН, Сирия, условие

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Сегодня, 22:54 » Автор: Едгар Букмирза
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