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Раздел: Мир  
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Президент Турции выступил против монополии доллара

Президент Турции выступил против монополии доллара Эрдоган призвал переходить на другие валюты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости положить конец доминированию доллара в мировой торговле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В частности, он отметил, что зависимость от доллара в мировой торговле стала большой проблемой. Эрдоган пояснил, что необходимо постепенно прекратить монополию доллара, используя местные и национальные валюты в расчетах.

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В середине августа президент Турции заявил, что его страна готовится перейти на расчеты в национальной валюте с Россией, Китаем, Ираном и Украиной. Эрдоган отметил, что также хотел бы перейти на расчеты в евро с Евросоюзом. Он также добавил, что страна объявит бойкот электронным товарам из США.
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 Теги: Эрдоган, доллар

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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