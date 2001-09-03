Во Франции рассказали, кто победил в сирийской войне

Важное заявление сделал глава МИД Франции.



Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан признал, что президент Сирии Башар Асад одержал победу в длительной гражданской войне. Вместе с тем он отметил, что Дамаску еще предстоит добиться установления мира, сообщает



"Асад выиграл войну, но он не добился мира", - заявил Ле Дриан.



Особо глава МИД Франции отметил опасную ситуацию, сложившуюся в провинции Идлиб, остающейся под контролем сил оппозиции и банд боевиков. Ле Дриан сообщил, что его ведомство оценивает число беженцев, которые могут покинуть свои дома после начала боев в Идлибе, в более чем 700 тысяч человек.



“Если начнется битва за Идлиб, то бои за Алеппо по уровню стараданий и катастрофичности могут отойти на второй план по сравнению с тем, что и произойдет”, - предупредил министр.



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Ле Дриан подчеркнул, что Россия, также как и Франция, заинтересована в поиске политического решения сирийского кризиса. По его мнению, Москва не захочет быть втянутой в долгую войну, также, как это случилось в Афганистане. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан признал, что президент Сирии Башар Асад одержал победу в длительной гражданской войне. Вместе с тем он отметил, что Дамаску еще предстоит добиться установления мира, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф "Асад выиграл войну, но он не добился мира", - заявил Ле Дриан.Особо глава МИД Франции отметил опасную ситуацию, сложившуюся в провинции Идлиб, остающейся под контролем сил оппозиции и банд боевиков. Ле Дриан сообщил, что его ведомство оценивает число беженцев, которые могут покинуть свои дома после начала боев в Идлибе, в более чем 700 тысяч человек.“Если начнется битва за Идлиб, то бои за Алеппо по уровню стараданий и катастрофичности могут отойти на второй план по сравнению с тем, что и произойдет”, - предупредил министр.Ле Дриан подчеркнул, что Россия, также как и Франция, заинтересована в поиске политического решения сирийского кризиса. По его мнению, Москва не захочет быть втянутой в долгую войну, также, как это случилось в Афганистане.



