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Раздел: Мир  
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Во Франции рассказали, кто победил в сирийской войне

Во Франции рассказали, кто победил в сирийской войне Важное заявление сделал глава МИД Франции.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан признал, что президент Сирии Башар Асад одержал победу в длительной гражданской войне. Вместе с тем он отметил, что Дамаску еще предстоит добиться установления мира, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

"Асад выиграл войну, но он не добился мира", - заявил Ле Дриан.

Особо глава МИД Франции отметил опасную ситуацию, сложившуюся в провинции Идлиб, остающейся под контролем сил оппозиции и банд боевиков. Ле Дриан сообщил, что его ведомство оценивает число беженцев, которые могут покинуть свои дома после начала боев в Идлибе, в более чем 700 тысяч человек.

“Если начнется битва за Идлиб, то бои за Алеппо по уровню стараданий и катастрофичности могут отойти на второй план по сравнению с тем, что и произойдет”, - предупредил министр.

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Ле Дриан подчеркнул, что Россия, также как и Франция, заинтересована в поиске политического решения сирийского кризиса. По его мнению, Москва не захочет быть втянутой в долгую войну, также, как это случилось в Афганистане.
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 Теги: МИД Франции, Сирия, война

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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