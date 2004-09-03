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Раздел: Мир  
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В бразильском музее произошел сильнейший пожар. Видео

В бразильском музее произошел сильнейший пожар. Видео Сгорели миллионы различных экспонатов.

В воскресенье 2 сентября 2018 в Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии, который существовал около 200 лет и был старейшим научным учреждением страны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Площадь музея составляла около 20 тысяч квадратных метров, а в его коллекции находилось 20 млн экспонатов, среди которых египетские и южноамериканские мумии, археологические артефакты, предметы быта и другое.

По предварительным оценкам - все экспонаты были утрачены во время пожара.

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О пострадавших или погибших людях информация отсутствует. Пожар произошел в момент, когда музей был уже закрыт. Четверо охранников смогло спастись.

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 Теги: Бразилия, музей, пожар

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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