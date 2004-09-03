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Президент Франции рассказал о мечте Путина
Макрон также признался, что он уважает президента РФ.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью шведскому телеканалу SVT рассказал о своем отношении к Владимиру Путину. Глава государства признался, что уважает его как лидера, однако считает, что он мечтает о развале ЕС, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“Я уважаю Владимира Путина, и я являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны вместе с Россией выстроить новую архитектуру безопасности - мы нуждаемся в подобной дискуссии вместе с Россией. Но мечта Владимира Путина - демонтаж Евросоюза”, - сказал президент Франции.
Отвечая на вопрос о возможности выхода Швеции из ЕС, Макрон подчеркнул, что не видит будущего этой страны вне европейской системы ценностей. Ведущая программы рассказала президенту Франции об инциденте на шведском радио, когда лидеру демократической партии страны предложили сделать выбор между Владимиром Путиным и Макроном. Политик отказался назвать политика, которого он бы выбрал в качестве ориентира.
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“Я думаю это говорит о многом. Это значит, что этот лидер не знает то, в каком порядке должны идти ценности и политические интересы. Это говорит о том, что этот человек не может провести различие между такой страной как Франция, - страной, уважающей права человека, членом ЕС, - и, с другой страны, лидером страны, не столь развитой в вопросе прав человека. Его страна (Россия) не может стать образцом для Швеции”, - сказал Макрон.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью шведскому телеканалу SVT рассказал о своем отношении к Владимиру Путину. Глава государства признался, что уважает его как лидера, однако считает, что он мечтает о развале ЕС, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“Я уважаю Владимира Путина, и я являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны вместе с Россией выстроить новую архитектуру безопасности - мы нуждаемся в подобной дискуссии вместе с Россией. Но мечта Владимира Путина - демонтаж Евросоюза”, - сказал президент Франции.
Отвечая на вопрос о возможности выхода Швеции из ЕС, Макрон подчеркнул, что не видит будущего этой страны вне европейской системы ценностей. Ведущая программы рассказала президенту Франции об инциденте на шведском радио, когда лидеру демократической партии страны предложили сделать выбор между Владимиром Путиным и Макроном. Политик отказался назвать политика, которого он бы выбрал в качестве ориентира.
Читайте также: Во Франции рассказали, кто победил в сирийской войне
“Я думаю это говорит о многом. Это значит, что этот лидер не знает то, в каком порядке должны идти ценности и политические интересы. Это говорит о том, что этот человек не может провести различие между такой страной как Франция, - страной, уважающей права человека, членом ЕС, - и, с другой страны, лидером страны, не столь развитой в вопросе прав человека. Его страна (Россия) не может стать образцом для Швеции”, - сказал Макрон.
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