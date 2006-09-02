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Раздел: Мир  
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Ночью в США в результате перестрелки пострадала группа подростков

Ночью в США в результате перестрелки пострадала группа подростковОдин подросток получил травмы, опасные для жизни.

В американском штате Алабама произошла стрельба, в результате которой были ранены по меньшей мере семь подростков. Об этом сообщает Fox News, передает Хроника.инфо со ссылкой на ДЕПО.

Стрельба произошла ночью со 2 на 3 сентября в Бирмингеме вблизи музыкального заведения WorkPlay, в котором была вечеринка.

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Один подросток получил травмы, опасные для жизни.
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 Теги: США, стрельба, подростки

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Сегодня, 10:20 » Автор: Алена Шимко
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