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Раздел: Мир  
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Звезду Instagram нашли мертвой на яхте миллиардера

Звезду Instagram нашли мертвой на яхте миллиардераПолиция выясняет, что девушка делала на яхте.

Известную австралийскую модель, звезду Instagram обнаружили мертвой на шикарной яхте мексиканского миллиардера. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Известно, что 20-летняя австралийская модель Шинейд Макнамара работала на яхте в течении последних четырех месяцев. Какую работу выполняла девушка на яхте – не известно, однако родственники утверждают, что Шинейд публиковала красивые фотографии из Средиземноморья в своих аккаунтах.

Судно принадлежит крупному мексиканскому бизнесмену, чье имя пока не сообщается. Он утверждает, что покинул яхту за три дня до того, как полиция обнаружила тело австралийской модели.

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Причину смерти девушки установит следствие. На данный момент, яхта не может покинуть порт, а полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
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 Теги: яхта, миллиардер, модель, смерть

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Сегодня, 14:48 » Автор: Алена Шимко
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