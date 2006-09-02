Раздел: Мир
Звезду Instagram нашли мертвой на яхте миллиардера
Полиция выясняет, что девушка делала на яхте.
Известную австралийскую модель, звезду Instagram обнаружили мертвой на шикарной яхте мексиканского миллиардера. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Известно, что 20-летняя австралийская модель Шинейд Макнамара работала на яхте в течении последних четырех месяцев. Какую работу выполняла девушка на яхте – не известно, однако родственники утверждают, что Шинейд публиковала красивые фотографии из Средиземноморья в своих аккаунтах.
Судно принадлежит крупному мексиканскому бизнесмену, чье имя пока не сообщается. Он утверждает, что покинул яхту за три дня до того, как полиция обнаружила тело австралийской модели.
Читайте также: Жуткое ЧП в Запорожье: пропавшую девушку нашли мертвой
Причину смерти девушки установит следствие. На данный момент, яхта не может покинуть порт, а полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Известную австралийскую модель, звезду Instagram обнаружили мертвой на шикарной яхте мексиканского миллиардера. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Известно, что 20-летняя австралийская модель Шинейд Макнамара работала на яхте в течении последних четырех месяцев. Какую работу выполняла девушка на яхте – не известно, однако родственники утверждают, что Шинейд публиковала красивые фотографии из Средиземноморья в своих аккаунтах.
Судно принадлежит крупному мексиканскому бизнесмену, чье имя пока не сообщается. Он утверждает, что покинул яхту за три дня до того, как полиция обнаружила тело австралийской модели.
Читайте также: Жуткое ЧП в Запорожье: пропавшую девушку нашли мертвой
Причину смерти девушки установит следствие. На данный момент, яхта не может покинуть порт, а полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
790
0
Также советуем посмотреть
- Сеть насмешил попугай, превративший стакан в «шляпу»
- Кобзон не был для Кремля «своим»
- Оперативно: женщине вернули украденный кошелек через 18 лет
- "Когда что-то пошло не так": свежая порция забавных приколов
- Экологическая катастрофа в 250 километрах от Киева
- В Донецк прибыла «группа специалистов» из РФ для расследования убийства
- Третье сентября: смешные мемы об известной песне Шуфутинского
- Почему Порошенко так ненавидят в Кремле
- На росТВ умолчали об одной детали об убийстве Захарченко, - журналист
- Медведчук – Гройсман: простая игра
- Под Кривым Рогом произошла утечка хлора
- Стартуют самые масштабные в Украине международные военные учения
- Восени Росія буде тиснути на Україну
- Сеть насмешил конфуз на школьной линейке в России
- Убийство Захарченко: маски сброшены
- В Украине открыли 25 новых и полностью модернизированных школ
- Новый хит: в соцсетях «примерили» на Путина парик Кобзона
- Драматические месяцы для России и США
- Свежая фотка Путина дала повод для насмешек
- Захарченко: у «безымянного» кафе
- На Донбассе за сутки ранены четверо военных
- Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться
- Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
- Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
- Веселые свадебные фотки, которые будет стыдно показать детям
- Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами
- Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
- Смеемся до упаду: лучшие анекдоты на вечер воскресенья
- В зоопарке Киева показали, как бегемотиха занимается «фитнесом»
- Конфуз дня: в России изобразили Месси на памятнике советским футболистам
Оставьте свой комментарий