Раздел: Мир
Американская армия получила от Украины РЛС
ПВО американской армии получила украинскую радиолокационную станцию 3D.
Американская армия получила от Украины радиолокационную станцию 3D для противовоздушной обороны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Управление контрактами министерства обороны США получило от украинского государственного предприятия СВТФ Прогресс радиолокационную станцию 3D для противовоздушной обороны. Об этом сообщает портал Defese Blog.
"Управление контрактами министерства обороны США получило от Украины радиолокационную станцию 3D для противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Отмечено, что отправителем груза было государственное предприятие Специализированная внешнеторговая фирма Прогресс.
Как сообщается, сама радиолокационная станция типа 36Д6М1-1 предназначена для обнаружения, распознавания и сопровождения воздушных целей на средних и малых высотах в условиях интенсивного применения противником активных и пассивных помех.
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Также станция способна с высокой эффективностью обнаруживать цели, летящие на больших высотах, и может использоваться как автономно, так и в составе автоматизированных систем управления ПВО/ВВС.
Американская армия получила от Украины радиолокационную станцию 3D для противовоздушной обороны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Управление контрактами министерства обороны США получило от украинского государственного предприятия СВТФ Прогресс радиолокационную станцию 3D для противовоздушной обороны. Об этом сообщает портал Defese Blog.
"Управление контрактами министерства обороны США получило от Украины радиолокационную станцию 3D для противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Отмечено, что отправителем груза было государственное предприятие Специализированная внешнеторговая фирма Прогресс.
Как сообщается, сама радиолокационная станция типа 36Д6М1-1 предназначена для обнаружения, распознавания и сопровождения воздушных целей на средних и малых высотах в условиях интенсивного применения противником активных и пассивных помех.
Читайте также: Армия получила почти полторы тысячи единиц оружия и техники
Также станция способна с высокой эффективностью обнаруживать цели, летящие на больших высотах, и может использоваться как автономно, так и в составе автоматизированных систем управления ПВО/ВВС.
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