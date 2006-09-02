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Раздел: Мир  
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В Румынии автобус с украинцами попал в смертельное ДТП

В Румынии автобус с украинцами попал в смертельное ДТПВодитель мотоцикла и пассажир погибли на месте.

В Румынии в городе Сучава автобус с украинскими туристами попал в смертельное ДТП. Об этом в понедельник, 3 сентября, на своей странице в соцсети Facebook сообщила журналистка из Ивано-Франковска Любовь Загоровская, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По ее словам, авария случилась ночью.

"Попали в аварию. В три ночи в городе Сучава в наш автобус на огромной скорости врезался мотоцикл. Удар был очень сильный", - сообщила Загоровская.

По ее словам, никто из пассажиров автобуса не пострадал, но водитель мотоцикла и пассажир погибли на месте.

Спасательные и правоохранительные органы работали очень оперативно. Люди ждут автобус из Львова, который должен забрать украинцев.

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Известно, что автобус ехал из Болгарии в Украину.
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 Теги: Румыния, автобус, ДТП, украинцы

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Сегодня, 16:29 » Автор: Алена Шимко
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