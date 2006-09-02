В Румынии автобус с украинцами попал в смертельное ДТП

Водитель мотоцикла и пассажир погибли на месте.



В Румынии в городе Сучава автобус с украинскими туристами попал в смертельное ДТП. Об этом в понедельник, 3 сентября, на своей странице в соцсети Facebook сообщила журналистка из Ивано-Франковска Любовь Загоровская, передает



По ее словам, авария случилась ночью.



"Попали в аварию. В три ночи в городе Сучава в наш автобус на огромной скорости врезался мотоцикл. Удар был очень сильный", - сообщила Загоровская.



По ее словам, никто из пассажиров автобуса не пострадал, но водитель мотоцикла и пассажир погибли на месте.



Спасательные и правоохранительные органы работали очень оперативно. Люди ждут автобус из Львова, который должен забрать украинцев.



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Известно, что автобус ехал из Болгарии в Украину. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Румынии в городе Сучава автобус с украинскими туристами попал в смертельное ДТП. Об этом в понедельник, 3 сентября, на своей странице в соцсети Facebook сообщила журналистка из Ивано-Франковска Любовь Загоровская, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент По ее словам, авария случилась ночью."Попали в аварию. В три ночи в городе Сучава в наш автобус на огромной скорости врезался мотоцикл. Удар был очень сильный", - сообщила Загоровская.По ее словам, никто из пассажиров автобуса не пострадал, но водитель мотоцикла и пассажир погибли на месте.Спасательные и правоохранительные органы работали очень оперативно. Люди ждут автобус из Львова, который должен забрать украинцев.Известно, что автобус ехал из Болгарии в Украину.



