Раздел: Мир
В Индии магазин IKEA оштрафовали из-за гусеницы в блюде
Ikea в Индии оштрафовали после того, как клиент нашел гусеницу в рисовом блюде из ресторана магазина.
Инцидент произошел в городе Хайдарабад на юге Индии, передает Хроника.инфо со ссылкой на ВВС.
Абид Мохаммед написал о своей «находке» в Twitter в пятницу, отметив в посте власти города.
После расследования чиновники наложили на мебельного гиганта штраф в размере 141 доллар.
Шведская фирма, которая открыла свой первый магазин в Индии в начале августа, заявила, что сожалеет об инциденте.
Пост господина Мохаммеда получил широкое внимание в социальных сетях.
Он побудил должностных лиц посетить магазин Ikea и взять образцы различных блюд, подаваемых в его ресторане.
Один из чиновников сообщил газете Deccan Herald, что магазин оштрафовали за несоблюдение гигиенических норм.
"В одном из блюд были черви. Руководство Ikea признало наличие серьезных санитарных проблем", - заявил чиновник.
Ikea решила инвестировать в Индию в ближайшие 10 лет 1,5 миллиарда долларов.
Открытие магазина сети в Хайдарабаде стало сенсацией. Гигантский синий ТЦ занимает площадь более пяти гектаров.
Читайте также: IKEA откроет в Украине магазин нового формата
Хайдарабад, технологический центр, также является индийским "домом" для других глобальных компаний, таких как Microsoft, Google и Facebook.
Инцидент произошел в городе Хайдарабад на юге Индии, передает Хроника.инфо со ссылкой на ВВС.
Абид Мохаммед написал о своей «находке» в Twitter в пятницу, отметив в посте власти города.
После расследования чиновники наложили на мебельного гиганта штраф в размере 141 доллар.
Шведская фирма, которая открыла свой первый магазин в Индии в начале августа, заявила, что сожалеет об инциденте.
Пост господина Мохаммеда получил широкое внимание в социальных сетях.
Он побудил должностных лиц посетить магазин Ikea и взять образцы различных блюд, подаваемых в его ресторане.
Один из чиновников сообщил газете Deccan Herald, что магазин оштрафовали за несоблюдение гигиенических норм.
"В одном из блюд были черви. Руководство Ikea признало наличие серьезных санитарных проблем", - заявил чиновник.
Ikea решила инвестировать в Индию в ближайшие 10 лет 1,5 миллиарда долларов.
Открытие магазина сети в Хайдарабаде стало сенсацией. Гигантский синий ТЦ занимает площадь более пяти гектаров.
Читайте также: IKEA откроет в Украине магазин нового формата
Хайдарабад, технологический центр, также является индийским "домом" для других глобальных компаний, таких как Microsoft, Google и Facebook.
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