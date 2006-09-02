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Раздел: Мир  
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В Индии магазин IKEA оштрафовали из-за гусеницы в блюде

В Индии магазин IKEA оштрафовали из-за гусеницы в блюдеIkea в Индии оштрафовали после того, как клиент нашел гусеницу в рисовом блюде из ресторана магазина.

Инцидент произошел в городе Хайдарабад на юге Индии, передает Хроника.инфо со ссылкой на ВВС.

Абид Мохаммед написал о своей «находке» в Twitter в пятницу, отметив в посте власти города.

После расследования чиновники наложили на мебельного гиганта штраф в размере 141 доллар.

Шведская фирма, которая открыла свой первый магазин в Индии в начале августа, заявила, что сожалеет об инциденте.

Пост господина Мохаммеда получил широкое внимание в социальных сетях.

Он побудил должностных лиц посетить магазин Ikea и взять образцы различных блюд, подаваемых в его ресторане.

Один из чиновников сообщил газете Deccan Herald, что магазин оштрафовали за несоблюдение гигиенических норм.

"В одном из блюд были черви. Руководство Ikea признало наличие серьезных санитарных проблем", - заявил чиновник.

Ikea решила инвестировать в Индию в ближайшие 10 лет 1,5 миллиарда долларов.

Открытие магазина сети в Хайдарабаде стало сенсацией. Гигантский синий ТЦ занимает площадь более пяти гектаров.

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Хайдарабад, технологический центр, также является индийским "домом" для других глобальных компаний, таких как Microsoft, Google и Facebook.
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 Теги: IKEA, Индия, рис, гусеницы, штраф

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Сегодня, 18:00 » Автор: Алена Шимко
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