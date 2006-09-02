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Раздел: Мир  
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В Чечне похитили известного блогера

В Чечне похитили известного блогераВ Польше его поместили в депортационную тюрьму.

Азамат Байдуев, депортированный из Польши в Россию 31 августа, похищен, предположительно, сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке адвокат Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев, пишет Хроника.инфо со ссылкой на currenttime.tv.

Инцидент произошел около полуночи 1 сентября в доме дяди Азамата, в селе Шалажи Урус-Мартановского района Чечни. По словам Гисаева, около ста человек сотрудников чеченских подразделений ФСБ и МВД с оружием в руках сначала блокировали участок у дома, а потом ворвались в дом.

Более десяти лет назад Азамат Байдуев получил в Польше политическое убежище, но позже переехал в Бельгию. В прошлом году бельгийская полиция задержала Бадуева по подозрению "в подготовке теракта на территории Бельгии".

Подозрения не подтвердились, но мужчину депортировали в Польшу в апреле этого года, запретив ему в течение десяти лет въезжать в страны шенгенской зоны.

По словам Ахмеда Гасиева, до родового села Байдуев возвращался спокойно, "без всяких претензий со стороны властей".

У 34-летнего Азамата Байдуева шестеро детей. Семья осталась в Польше. Ахмед Гасиев не уверен, что им сейчас ничего не угрожает.

По словам адвоката Ахмеда Гасиева, о местонахождении и судьбе Байдуева сейчас ничего неизвестно.

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"Родственники обращались с заявлениями в правоохранительные органы. Но там ничего не регистрируют и отказывают в приеме заявления", – сообщил он Настоящему Времени.
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 Теги: Чечня, блогер, похищение

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Сегодня, 19:42 » Автор: Едгар Букмирза
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