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Раздел: Мир  
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Названо число ядерных боевых зарядов у КНДР

Названо число ядерных боевых зарядов у КНДРСеверная Корея проводила ракетные испытания 28 ноября 2017 года.

В настоящее время Северная Корея может иметь до 30-35 ядерных боезарядов, в том числе и несколько единиц термоядерных. Такое мнение накануне встречи глав США и КНДР выразил бывший начальник Главного штаба РФ генерал-полковник Виктор Есин.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.

«Ядерный оружейный комплекс КНДР может производить до семи ядерных боезарядов в год», - сказал он, отметив, что параллельно страна разрабатывает средства доставки ядерного оружия. «В ноябре 2017 года была впервые успешно испытана более мощная, чем ее предшественницы, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Хвасон-15"», - уточнил Есин.

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В начале марта КНДР заявила, что не против отказаться от ядерного оружия и провести переговоры с США о денуклеаризации и восстановлении отношений, если стране будет гарантирована безопасность от внешних угроз.


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 Теги: КНДР, ядерное оружие

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Сегодня, 00:00 » Автор: Едгар Букмирза
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