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Раздел: Мир  
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Для африканской страны собрали рекордное количество пожертвований

Для африканской страны собрали рекордное количество пожертвований Общая сумма исчисляется миллиардами долларов.

В ходе проходящей в понедельник-вторник в Берлине донорской конференции по оказанию помощи региону озера Чад было собрано более 2 млрд долларов., сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УкрИнформ.

«Участники объявили о том, что предоставят в ближайшие годы для региона в общей сложности 2,17 млрд долл», - сообщили в МИД ФРГ.

Банки развития обязались выделить 467 млн долл в виде дешевых кредитов.

Немецкое дипломатическое ведомство заявило о выделении до 2020 года дополнительно 100 млн евро гуманитарной помощи и 40 млн – на цели стабилизации. Кроме того, федеральное правительство осуществляет в регионе программу развития на 220 млн евро.

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В конференции принимают участие более 70 стран, международных организаций, а также представители гражданского общества.
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 Теги: Чад, пожертвования

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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