Пакистан проведет президентские выборы

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

В Венесуэле выбирают президента досрочно За пост президента борются четыре кандидата, в числе которых и нынешний глава государства Николас Мадуро

В Австрии пройдут досрочные выборы В скором времени пройдет голосование в национальный совет Австрии.