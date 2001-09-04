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Раздел: Мир  
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Пакистан проведет президентские выборы

Пакистан проведет президентские выборы Президента изберет коллегия выборщиков.

Выборы президента страны пройдут сегодня в Исламской Республике Пакистан. Срок правления нынешнего главы государства Мамнуна Хусейна завершится 9 сентября 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Выборы 13-го по счету президента пройдут в парламенте и четырех провинциальных ассамблеях с 10:00 до 16:00 по местному времени (с 8:00 до 14:00 по Киеву). Результаты выборов должны быть объявлены Центральной избирательной комиссией в тот же день.

За пост главы республики будут бороться три кандидата: представитель правящей партии Движение за справедливость (ДЗС) Ариф Алви, кандидат от Пакистанской народной партии (ПНП) Аитзаз Ахсан и представитель оппозиции Фазл-ур-Рехман. Мамнун Хусейн, действующий президент и выдвиженец партии Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза, ПМЛ-Н), отказался выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

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Президент Пакистана избирается коллегией выборщиков, состоящей из 1174 депутатов нижней и верхней палаты федерального парламента (Национальная ассамблея и Сенат), а также Законодательных собраний четырех провинций страны.
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 Теги: Пакистан, выборы

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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