Раздел: Мир
Пакистан проведет президентские выборы
Президента изберет коллегия выборщиков.
Выборы президента страны пройдут сегодня в Исламской Республике Пакистан. Срок правления нынешнего главы государства Мамнуна Хусейна завершится 9 сентября 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Выборы 13-го по счету президента пройдут в парламенте и четырех провинциальных ассамблеях с 10:00 до 16:00 по местному времени (с 8:00 до 14:00 по Киеву). Результаты выборов должны быть объявлены Центральной избирательной комиссией в тот же день.
За пост главы республики будут бороться три кандидата: представитель правящей партии Движение за справедливость (ДЗС) Ариф Алви, кандидат от Пакистанской народной партии (ПНП) Аитзаз Ахсан и представитель оппозиции Фазл-ур-Рехман. Мамнун Хусейн, действующий президент и выдвиженец партии Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза, ПМЛ-Н), отказался выдвигать свою кандидатуру на второй срок.
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Президент Пакистана избирается коллегией выборщиков, состоящей из 1174 депутатов нижней и верхней палаты федерального парламента (Национальная ассамблея и Сенат), а также Законодательных собраний четырех провинций страны.
Выборы президента страны пройдут сегодня в Исламской Республике Пакистан. Срок правления нынешнего главы государства Мамнуна Хусейна завершится 9 сентября 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Выборы 13-го по счету президента пройдут в парламенте и четырех провинциальных ассамблеях с 10:00 до 16:00 по местному времени (с 8:00 до 14:00 по Киеву). Результаты выборов должны быть объявлены Центральной избирательной комиссией в тот же день.
За пост главы республики будут бороться три кандидата: представитель правящей партии Движение за справедливость (ДЗС) Ариф Алви, кандидат от Пакистанской народной партии (ПНП) Аитзаз Ахсан и представитель оппозиции Фазл-ур-Рехман. Мамнун Хусейн, действующий президент и выдвиженец партии Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза, ПМЛ-Н), отказался выдвигать свою кандидатуру на второй срок.
Читайте также: Для африканской страны собрали рекордное количество пожертвований
Президент Пакистана избирается коллегией выборщиков, состоящей из 1174 депутатов нижней и верхней палаты федерального парламента (Национальная ассамблея и Сенат), а также Законодательных собраний четырех провинций страны.
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