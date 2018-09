В Сан-Франциско арестовали десятки протестующих

В американском городе Сан-Франциско арестовали 75 человек в ходе акции протеста с требованием поднять зарплату сотрудникам отелей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН Как отмечается в сообщении телеканала, в акции протеста приняли участие 500 сотрудников отеля Marriot, в том числе посудомойщики, уборщики и носильщики. Агентство со ссылкой на профсоюзную организацию Unite Here передает, что в мероприятии приняли участие 900 человек.Протестующие заблокировали движение по одной из центральный улиц города. Некоторые из них были арестованы. В полиции сообщили Associated Press, что аресты производились из-за неповиновения властями.Компания Marriott International заявила, что первостепенной задачей для компании являются люди. “Мы также уважаем право профсоюза высказать свое мнение”, - говориться в сообщении компании. По словам Marriott International, на данный момент ведутся переговоры с профсоюзом Unite Here по конфликтным ситуациям.По словам представителя профсоюзной организации, 8 тысяч сотрудников 50 отелей из Сан-Франциско и шести североамериканских городах работают без трудовых договоров. Он также отметил, что некоторым из них приходится работать на двух работах, чтобы прокормить свою семьи из-за низкой платы, которую предоставляет Marriot.Сотрудники отеля утверждают, что их работодатель платит слишком мало при повышающейся стоимости жизни цен в Сан-Францисков. По их словам, они планируют проголосовать о проведении забастовки.