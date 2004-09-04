В Сан-Франциско арестовали десятки протестующих

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Всего в акциях в Хемнице приняли участие 9,5 тыс. человек

Протестующие, которые бросали камни в полицейских, были обстреляны из пневматического оружия.

В результате инцидента более двадцати человек получили огнестрельные ранения. По информации местных средств массовой информации, конфликт произошел вчера вечером на юге Греции, в префектуре Илия. Работники одного из сельскохозяйственных предприятий, которое занимается выращиванием клубники, преимущественно выходцы из других