Жуткое ДТП в Испании: автобус разрезало пополам, много жертв

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Пассажирский автобус попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек.

На юге Индии в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли четыре испанцы и водитель-индус, еще семеро граждан Испании были госпитализированы.