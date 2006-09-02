» » Жуткое ДТП в Испании: автобус разрезало пополам, много жертв
Раздел: Мир  
0

Жуткое ДТП в Испании: автобус разрезало пополам, много жертв

Жуткое ДТП в Испании: автобус разрезало пополам, много жертвПассажирский автобус влетел в опору моста и его разрезало пополам.

В Испании произошла жуткая автомобильная катастрофа. Здесь пассажирский автобус влетел в опору моста и, фактически, оказался разрезанным пополам. В катастрофе погибло по меньшей мере пять человек, еще 20 получили ранения, сообщает LVA в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

Трагедия разыгралась на севере Испании, в провинции Астурия.

"Пять человек погибли, все они были пассажирами автобуса", - сказал пресс-секретарь представительства центрального правительства в Астурии.

Читайте также: В Индии фура врезалась в автобус: много жертв

Среди 20 пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, водителю автобуса ампутировали ногу.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Испания, ДТП, автобус, жертвы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:08 » Автор: Алена Шимко
     435
     0

Похожие новости по теме

Много жертв: в Индии автобус с пассажирами рухнул в реку Много жертв: в Индии автобус с пассажирами рухнул в реку

Погибло минимум десять человек.

В Турции автобус с пассажирами попал в ДТП: есть погибшие В Турции автобус с пассажирами попал в ДТП: есть погибшие

Пассажирский автобус попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек.

В Индии фура врезалась в автобус: много жертв В Индии фура врезалась в автобус: много жертв

На юге Индии в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли четыре испанцы и водитель-индус, еще семеро граждан Испании были госпитализированы.

В Малайзии автобус с пассажирами сорвался в пропасть, много жертв В Малайзии автобус с пассажирами сорвался в пропасть, много жертв

На месте ЧП работают медики и спасатели

В Индии столкнулся автобус и цементовоз, погибли 13 человек В Индии столкнулся автобус и цементовоз, погибли 13 человек

Количество жертв может увеличиться из-за тяжелых травм пассажиров автобуса.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх