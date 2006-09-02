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Жуткое ДТП в Испании: автобус разрезало пополам, много жертв
Пассажирский автобус влетел в опору моста и его разрезало пополам.
В Испании произошла жуткая автомобильная катастрофа. Здесь пассажирский автобус влетел в опору моста и, фактически, оказался разрезанным пополам. В катастрофе погибло по меньшей мере пять человек, еще 20 получили ранения, сообщает LVA в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Трагедия разыгралась на севере Испании, в провинции Астурия.
"Пять человек погибли, все они были пассажирами автобуса", - сказал пресс-секретарь представительства центрального правительства в Астурии.
Читайте также: В Индии фура врезалась в автобус: много жертв
Среди 20 пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, водителю автобуса ампутировали ногу.
В Испании произошла жуткая автомобильная катастрофа. Здесь пассажирский автобус влетел в опору моста и, фактически, оказался разрезанным пополам. В катастрофе погибло по меньшей мере пять человек, еще 20 получили ранения, сообщает LVA в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Трагедия разыгралась на севере Испании, в провинции Астурия.
"Пять человек погибли, все они были пассажирами автобуса", - сказал пресс-секретарь представительства центрального правительства в Астурии.
Читайте также: В Индии фура врезалась в автобус: много жертв
Среди 20 пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, водителю автобуса ампутировали ногу.
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