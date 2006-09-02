Раздел: Мир
В США звезды не придут на фестиваль из-за экс-советника Трампа
Некоторые звезды приняли решение не выступать на фестивале из-за участия Бэннона.
Актер Джим Керри, режиссер и продюсер Джадд Апатоу и другие кинозвезды отказались приходить на фестиваль журнала The New Yorker из-за того, что в программу включен Стивен Бэннон, альтернативно-консервативный активист и бывший советник американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Mediaite, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Журнал объявил об участии Бэннона на фестивале в понедельник, 3 августа - сообщалось, что интервью с ним проведет редактор издания Дэвид Ремник. На портале отметили, что это решение привело в ярость многих читателей журнала.
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Некоторые звезды приняли решение не выступать на фестивале из-за участия Бэннона. Керри, в частности, заявил, что «никогда» не окажется на одном мероприятии с бывшим советником Трампа. Также об отказе от участия в The New Yorker Festival уже заявили музыкант Джек Антонофф и комик Джон Малейни.
Актер Джим Керри, режиссер и продюсер Джадд Апатоу и другие кинозвезды отказались приходить на фестиваль журнала The New Yorker из-за того, что в программу включен Стивен Бэннон, альтернативно-консервативный активист и бывший советник американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Mediaite, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Журнал объявил об участии Бэннона на фестивале в понедельник, 3 августа - сообщалось, что интервью с ним проведет редактор издания Дэвид Ремник. На портале отметили, что это решение привело в ярость многих читателей журнала.
Читайте также: В США анонсировали визит в Украину советника Трампа по нацбезопасности
Некоторые звезды приняли решение не выступать на фестивале из-за участия Бэннона. Керри, в частности, заявил, что «никогда» не окажется на одном мероприятии с бывшим советником Трампа. Также об отказе от участия в The New Yorker Festival уже заявили музыкант Джек Антонофф и комик Джон Малейни.
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