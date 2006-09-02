Раздел: Мир
Несмотря на санкции: компании из России и США заключили контракт на военные двигатели
Химкинское предприятие заключило контракт на поставку четырех ракетных двигателей с далласской компанией.
Химкинское предприятие НПО “Энергомаш”, которое изготавливает ракетные двигатели, заключило контракт на поставку четырех жидкостных ракетных двигателей РД-181 с далласской компанией Orbital ATK, рассказали российской газете “Коммерсант” два топ-менеджера предприятий космической промышленности, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Российская техника, по их данным, впоследствии будет использоваться для американских ракет-носителей типа Antares. Документ стороны, как указали собеседники издания, подписали летом. Срок исполнения контракта - до 2021 года. Сумму сделки источники “Коммерсанта” не раскрыли, как не рассказали и остальных деталей об этом договоре.
В “Энергомаше” комментировать газете эту информацию отказались.
Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин накануне рассказал о зависимости России от поставок США ракетных двигателей. “Для того чтобы выстроить единый стандарт производственной культуры, такой как в НПО „Энергомаш“, сделать его и на Воронежском механическом заводе, и в нашем пермском предприятии, необходимы средства”, - указывал он, отмечая, что деньги, выделяемые на это из бюджета, ограничены. Поэтому корпорация, по словам Рогозина, вынуждена сама привлекать недостающие деньги. В итоге средства, которые “Роскосмос” получает от США, идут на перевооружение уже существующих и создание новых предприятий, рассказал глава организации.
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При этом для “Энергомаша” зависимость от контрактов на поставку ракетных двигателей США, как указал близкий к руководству “Роскосмоса” источник “Коммерсанта”, является критической. Ни одна из других стран, по его данным, просто не готова приступить к закупке серийных (более 10 единиц) партий двигателей.
Химкинское предприятие НПО “Энергомаш”, которое изготавливает ракетные двигатели, заключило контракт на поставку четырех жидкостных ракетных двигателей РД-181 с далласской компанией Orbital ATK, рассказали российской газете “Коммерсант” два топ-менеджера предприятий космической промышленности, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Российская техника, по их данным, впоследствии будет использоваться для американских ракет-носителей типа Antares. Документ стороны, как указали собеседники издания, подписали летом. Срок исполнения контракта - до 2021 года. Сумму сделки источники “Коммерсанта” не раскрыли, как не рассказали и остальных деталей об этом договоре.
В “Энергомаше” комментировать газете эту информацию отказались.
Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин накануне рассказал о зависимости России от поставок США ракетных двигателей. “Для того чтобы выстроить единый стандарт производственной культуры, такой как в НПО „Энергомаш“, сделать его и на Воронежском механическом заводе, и в нашем пермском предприятии, необходимы средства”, - указывал он, отмечая, что деньги, выделяемые на это из бюджета, ограничены. Поэтому корпорация, по словам Рогозина, вынуждена сама привлекать недостающие деньги. В итоге средства, которые “Роскосмос” получает от США, идут на перевооружение уже существующих и создание новых предприятий, рассказал глава организации.
Читайте также: Давление усиливается: против России ввели новые санкции
При этом для “Энергомаша” зависимость от контрактов на поставку ракетных двигателей США, как указал близкий к руководству “Роскосмоса” источник “Коммерсанта”, является критической. Ни одна из других стран, по его данным, просто не готова приступить к закупке серийных (более 10 единиц) партий двигателей.
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