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Раздел: Мир  
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Несмотря на санкции: компании из России и США заключили контракт на военные двигатели

Несмотря на санкции: компании из России и США заключили контракт на военные двигателиХимкинское предприятие заключило контракт ​на поставку четырех ракетных двигателей с далласской компанией.

Химкинское предприятие НПО “Энергомаш”, которое изготавливает ракетные двигатели, заключило контракт ​на поставку четырех жидкостных ракетных двигателей РД-181 с далласской компанией Orbital ATK, рассказали российской газете “Коммерсант” два топ-менеджера предприятий космической промышленности, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Российская техника, по их данным, впоследствии будет использоваться ​для американских ракет-носителей типа Antares. Документ стороны, как указали собеседники издания, подписали летом. Срок исполнения контракта - до 2021 года. Сумму сделки источники “Коммерсанта” не раскрыли, как не рассказали и остальных деталей об этом договоре.

В “Энергомаше” комментировать газете эту информацию отказались.

​Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин накануне рассказал о зависимости России от поставок США ракетных двигателей.​ “Для того чтобы выстроить единый стандарт производственной культуры, такой как в НПО „Энергомаш“, сделать его и на Воронежском механическом заводе, и в нашем пермском предприятии, необходимы средства”, - указывал он, отмечая, что деньги, выделяемые на это из бюджета, ограничены. Поэтому корпорация, по словам Рогозина, вынуждена сама привлекать недостающие деньги. В итоге средства, которые “Роскосмос” получает от США, идут на перевооружение уже существующих и создание новых предприятий, рассказал глава организации.

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При этом для “Энергомаша” зависимость от контрактов на поставку ракетных двигателей США, как указал близкий к руководству “Роскосмоса” источник “Коммерсанта”, является критической. Ни одна из других стран, по его данным, просто не готова приступить к закупке серийных (более 10 единиц) партий двигателей.
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 Теги: Россия, США, санкции, военный контракт

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Сегодня, 12:29 » Автор: Алена Шимко
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