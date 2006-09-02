Раздел: Мир
В Португалии землетрясение повергло туристов в панику
Утром 4 сентября у берегов Португалии произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла по шкале Рихтера.
Эпицентр подземного толчка находился в 157 километрах северо-западу от города Лейрия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Как сообщает издание The Sun, землетрясение, ощущавшееся также в городе Порту и столице страны Лиссабоне, вызвало панику среди туристов и местного населения. «Весь наш отель трясло», - делились они впечатлениями в соцсетях.
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Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Эпицентр подземного толчка находился в 157 километрах северо-западу от города Лейрия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Как сообщает издание The Sun, землетрясение, ощущавшееся также в городе Порту и столице страны Лиссабоне, вызвало панику среди туристов и местного населения. «Весь наш отель трясло», - делились они впечатлениями в соцсетях.
Читайте также: Мощное землетрясение сотрясло Индонезию
Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
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