Раздел: Мир
В США женщины-близняшки отпраздновали 102-летие
Близняшки Энн и Гасси Кремби из американского штата Джорджия отметили свое 102-летие.
Секретом долгожительства считают, что долгое время были рядом друг с другом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Газета.
"Я даже не знаю о своем возрасте. Чувствую себя, будто до сих пор молода. Никакой разницы с тем временем, когда мне было 101", - говорит одна из них.
"Наш возраст ничего бы не значил, если бы нас не было друг у друга. Когда я смотрю вокруг, то вижу ее. А она видит меня", - добавляет другая. Главной ценностью женщины считают семью.
Энн и Гасси воспитала бабушка.
"Мы выросли на ферме, работали в поле. Пошли в маленькую школу, в ней был только один учитель", - вспоминают.
Когда повзрослели, обе работали швеями. Энн переехала в Нью-Йорк после того, как вышла замуж. Детей не имела. А Гасси создала семью, имела детей. Переехала в Вашингтон. В конце 1990-х сестры встретились. С тех пор они не расставались, вместе переезжали из одного города в другой.
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Исследователи из датского университета утверждают, что близнецы живут дольше, чем остальные люди. Это связано с эмоциональной поддержкой друг другу.
Секретом долгожительства считают, что долгое время были рядом друг с другом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Газета.
"Я даже не знаю о своем возрасте. Чувствую себя, будто до сих пор молода. Никакой разницы с тем временем, когда мне было 101", - говорит одна из них.
"Наш возраст ничего бы не значил, если бы нас не было друг у друга. Когда я смотрю вокруг, то вижу ее. А она видит меня", - добавляет другая. Главной ценностью женщины считают семью.
Энн и Гасси воспитала бабушка.
"Мы выросли на ферме, работали в поле. Пошли в маленькую школу, в ней был только один учитель", - вспоминают.
Когда повзрослели, обе работали швеями. Энн переехала в Нью-Йорк после того, как вышла замуж. Детей не имела. А Гасси создала семью, имела детей. Переехала в Вашингтон. В конце 1990-х сестры встретились. С тех пор они не расставались, вместе переезжали из одного города в другой.
Читайте также: Названы самые красивые в мире девочки-близняшки. Фото
Исследователи из датского университета утверждают, что близнецы живут дольше, чем остальные люди. Это связано с эмоциональной поддержкой друг другу.
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