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Раздел: Мир  
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В США женщины-близняшки отпраздновали 102-летие

В США женщины-близняшки отпраздновали 102-летиеБлизняшки Энн и Гасси Кремби из американского штата Джорджия отметили свое 102-летие.

Секретом долгожительства считают, что долгое время были рядом друг с другом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Газета.

"Я даже не знаю о своем возрасте. Чувствую себя, будто до сих пор молода. Никакой разницы с тем временем, когда мне было 101", - говорит одна из них.

"Наш возраст ничего бы не значил, если бы нас не было друг у друга. Когда я смотрю вокруг, то вижу ее. А она видит меня", - добавляет другая. Главной ценностью женщины считают семью.

Энн и Гасси воспитала бабушка.

"Мы выросли на ферме, работали в поле. Пошли в маленькую школу, в ней был только один учитель", - вспоминают.

Когда повзрослели, обе работали швеями. Энн переехала в Нью-Йорк после того, как вышла замуж. Детей не имела. А Гасси создала семью, имела детей. Переехала в Вашингтон. В конце 1990-х сестры встретились. С тех пор они не расставались, вместе переезжали из одного города в другой.

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Исследователи из датского университета утверждают, что близнецы живут дольше, чем остальные люди. Это связано с эмоциональной поддержкой друг другу.
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 Теги: США, близняшки, долгожители

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Сегодня, 14:11 » Автор: Алена Шимко
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