В США женщины-близняшки отпраздновали 102-летие

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Мануела Эрнандес, которая родилась в штате Оахака в июне 1913, бросила начальную школу после всего 1 года обучения, чтобы помогать своей бедной семье по дому. "Мне очень нравилось учиться, но моя семья была очень бедной, у нас совсем не было денег, и я не могла позволить себе учебу. К следующему году я уже могла стирать и