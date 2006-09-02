Раздел: Мир
В Индии более 1400 человек погибли в результате наводнения
В наиболее пострадавшем штате Керала погибли 488 человек.
К настоящему моменту число погибших в результате наводнений за время сезона дождей в Индии превысило 1400 человек. В наиболее пострадавшем от разгула стихии штате Керала погибли 488 человек. Об этом сообщило в понедельник Министерство внутренних дел страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Согласно опубликованным государственным центром быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации МВД Индии данным, в штате Керала на юге страны произошло сильнейшее за последние сто лет наводнение. От разгула водной стихии пострадали 5 млн 411 тыс. человек из 14 уездов. Лагеря центров по оказанию помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий переполнены, уничтожено более 57 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур.
Штаты Уттар-Прадеш и Западная Бенгалия также серьезно пострадали от наводнений. Свыше 200 человек погибло, уничтожено около 100 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур.
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С июня по сентябрь в Индии наступает сезон дождей, во время которого часто происходят наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.
К настоящему моменту число погибших в результате наводнений за время сезона дождей в Индии превысило 1400 человек. В наиболее пострадавшем от разгула стихии штате Керала погибли 488 человек. Об этом сообщило в понедельник Министерство внутренних дел страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Согласно опубликованным государственным центром быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации МВД Индии данным, в штате Керала на юге страны произошло сильнейшее за последние сто лет наводнение. От разгула водной стихии пострадали 5 млн 411 тыс. человек из 14 уездов. Лагеря центров по оказанию помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий переполнены, уничтожено более 57 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур.
Штаты Уттар-Прадеш и Западная Бенгалия также серьезно пострадали от наводнений. Свыше 200 человек погибло, уничтожено около 100 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур.
Читайте также: Во Вьетнаме в результате наводнения погибли 23 человека
С июня по сентябрь в Индии наступает сезон дождей, во время которого часто происходят наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.
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