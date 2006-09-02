Раздел: Мир
В польском ТЦ произошел взрыв
Бомбу сделали из кабелей и бутылок.
В торговом центре польской Белостоце на улице Варшавская сработало примитивное взрывное устройство. Об этом сообщает RMF FM, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Взрывное устройство было сделано из кабелей и бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью.
К счастью никто не пострадал.
Огневая сила была не большой, взрыв не привел к пожару. Не нужно было эвакуировать магазины. Об убытках также не сообщается.
На данный момент не известно, кто стоит за взрывом и каковы были его мотивы. Проводится расследование.
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В полиции сообщили, что ранее не было информации о возможном заминировании торгового центра.
В торговом центре польской Белостоце на улице Варшавская сработало примитивное взрывное устройство. Об этом сообщает RMF FM, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Взрывное устройство было сделано из кабелей и бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью.
К счастью никто не пострадал.
Огневая сила была не большой, взрыв не привел к пожару. Не нужно было эвакуировать магазины. Об убытках также не сообщается.
На данный момент не известно, кто стоит за взрывом и каковы были его мотивы. Проводится расследование.
Читайте также: В Польше произошел взрыв в жилом доме: есть жертвы
В полиции сообщили, что ранее не было информации о возможном заминировании торгового центра.
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