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Раздел: Мир  
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В польском ТЦ произошел взрыв

В польском ТЦ произошел взрывБомбу сделали из кабелей и бутылок.

В торговом центре польской Белостоце на улице Варшавская сработало примитивное взрывное устройство. Об этом сообщает RMF FM, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Взрывное устройство было сделано из кабелей и бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью.

К счастью никто не пострадал.

Огневая сила была не большой, взрыв не привел к пожару. Не нужно было эвакуировать магазины. Об убытках также не сообщается.

На данный момент не известно, кто стоит за взрывом и каковы были его мотивы. Проводится расследование.

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В полиции сообщили, что ранее не было информации о возможном заминировании торгового центра.
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 Теги: Польша, торговый центр, взрыв

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Сегодня, 17:11 » Автор: Алена Шимко
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