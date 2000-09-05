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Раздел: Мир  
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В Лондоне люди пострадали из-за неизвестного ядовитого вещества

В Лондоне люди пострадали из-за неизвестного ядовитого веществаАтака произошла на улице Уэстборн-гроув в Лондоне.

По меньшей мере три человека пострадали во вторник в результате нападения с применением ядовитого вещества на западе Лондона, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По словам представителя Скотленд-Ярда, около 14:10 по местному времени полиция получила информацию об атаке с использованием "ядовитого вещества", которая произошла на улице Уэстборн-гроув.

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В настоящий момент на месте происшествия находятся офицеры полиции, ведется расследование. Задержаний к настоящему времени произведено не было.
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 Теги: Лондон, отравление

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Сегодня, 02:03 » Автор: Анна Мартынова
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