Раздел: Мир
Ангела Меркель прокомментировала выход Великобритании из ЕС
Немецкий канцлер поможет организовать Brexit.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и ее партнеры в Европейском союзе вкладывают всю свою энергию в обеспечение соглашения с Великобританией о ее запланированном выходе из союза, но нет гарантии, что соглашение будет достигнуто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Мы не хотим, чтобы эти переговоры прекратились. Но мы также не можем полностью управлять ними, потому что у нас пока нет результата", - сказала Меркель.
Она добавила, что Германия будет использовать всю свою силу, чтобы убедиться, что сделка состоится.
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23 июня 2016 года британцы на референдуме проголосовали за выход Великобритании из состава Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовали 52% избирателей, против - 48%.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и ее партнеры в Европейском союзе вкладывают всю свою энергию в обеспечение соглашения с Великобританией о ее запланированном выходе из союза, но нет гарантии, что соглашение будет достигнуто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Мы не хотим, чтобы эти переговоры прекратились. Но мы также не можем полностью управлять ними, потому что у нас пока нет результата", - сказала Меркель.
Она добавила, что Германия будет использовать всю свою силу, чтобы убедиться, что сделка состоится.
Читайте также: В Лондоне люди пострадали из-за неизвестного ядовитого вещества
23 июня 2016 года британцы на референдуме проголосовали за выход Великобритании из состава Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовали 52% избирателей, против - 48%.
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