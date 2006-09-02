Ангела Меркель прокомментировала выход Великобритании из ЕС

Похожие новости по теме

Однако Лондон сделает это лишь тогда, когда страну возглавит новый премьер-министр.

Меркель заявила, что Россия нарушает законы, но с ней нужно сотрудничать.

Канцлер Федеральной Республики Германия Ангела Меркель заявила, что Украина не сможет одновременно вступить в два союза. В пятницу, 20 декабря, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Украина не ограничена в сроках подписания соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом, но участвовать одновременно в двух