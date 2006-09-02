Раздел: Мир
Россия произвела очередную бомбардировку Сирии
В провинции Идлиб был произведен авиаудар.
Во вторник российские и сирийские самолеты начали массированные удары по объектам в сирийской провинции Идлиб и северным районам провинции Хама. По данным вооруженной сирийской оппозиции, три российских истребителя нанесли несколько десятков ударов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Крым.Реалии
По сведениям сирийской спасательной организации "Белые каски", жертвами авиаударов стали три мирных жителя.
Информация о бомбардировках поступила через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп предостерег Сирию, Россию и Иран от "серьезной гуманитарной ошибки" в случае атаки сирийского лидера Башара Асада на Идлиб.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отклонил это предупреждение, сказав, что Трамп демонстрирует "не полный" и "не всеобъемлющий" подход к ситуации. Песков назвал Идлиб "очагом терроризма" и заявил о намерении сирийской армии преодолеть эту проблему.
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Председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд выступил против крупного военного наступления в Идлибе и рекомендовал провести точечные контртеррористические операции, которые не затронули бы невинных людей.
Во вторник российские и сирийские самолеты начали массированные удары по объектам в сирийской провинции Идлиб и северным районам провинции Хама. По данным вооруженной сирийской оппозиции, три российских истребителя нанесли несколько десятков ударов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Крым.Реалии
По сведениям сирийской спасательной организации "Белые каски", жертвами авиаударов стали три мирных жителя.
Информация о бомбардировках поступила через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп предостерег Сирию, Россию и Иран от "серьезной гуманитарной ошибки" в случае атаки сирийского лидера Башара Асада на Идлиб.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отклонил это предупреждение, сказав, что Трамп демонстрирует "не полный" и "не всеобъемлющий" подход к ситуации. Песков назвал Идлиб "очагом терроризма" и заявил о намерении сирийской армии преодолеть эту проблему.
Читайте также: Ангела Меркель прокомментировала выход Великобритании из ЕС
Председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд выступил против крупного военного наступления в Идлибе и рекомендовал провести точечные контртеррористические операции, которые не затронули бы невинных людей.
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