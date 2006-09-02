Россия произвела очередную бомбардировку Сирии

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

США готовы нанести мощный удар по Сирии Власти США обладают информацией о возможности применения сирийской армией химического оружия в попытке вернуть территории.

В ООН сделали серьезное заявление по сирийской провинции В ООН считают, что военные действия в Идлибе угрожают безопасности мирных жителей, а также могут стать причиной для очередной гуманитарной катастрофы.