В Японии рядом с Фукусимой произошло землетрясение

По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как "очень сильное".



Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Японии в 36 км к юго-востоку от города Фукусима, передает



Эпицентр зафиксированного в 23:11 по киевскому времени во вторник землетрясения имел координаты 37.58 градуса северной широты и 140.82 градуса восточной долготы.



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По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное". Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Японии в 36 км к юго-востоку от города Фукусима, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ Эпицентр зафиксированного в 23:11 по киевскому времени во вторник землетрясения имел координаты 37.58 градуса северной широты и 140.82 градуса восточной долготы.По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".



