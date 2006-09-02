Раздел: Мир
В Японии рядом с Фукусимой произошло землетрясение
По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как "очень сильное".
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Японии в 36 км к юго-востоку от города Фукусима, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Эпицентр зафиксированного в 23:11 по киевскому времени во вторник землетрясения имел координаты 37.58 градуса северной широты и 140.82 градуса восточной долготы.
Читайте также: В Японии произошло мощное землетрясение
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Японии в 36 км к юго-востоку от города Фукусима, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Эпицентр зафиксированного в 23:11 по киевскому времени во вторник землетрясения имел координаты 37.58 градуса северной широты и 140.82 градуса восточной долготы.
Читайте также: В Японии произошло мощное землетрясение
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
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