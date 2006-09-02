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Раздел: Мир  
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На юге Африки обнаружили почти 90 трупов слонов

На юге Африки обнаружили почти 90 трупов слоновБраконьеры целенаправленно отстреливали самцов старшего возраста, поскольку они имеют тяжелые бивни.

В Ботсване, на юге Африки, зоозащитники обнаружили 87 трупов слонов, убитых ради бивней, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По данным организации Слоны без границ, это самый масштабный случай браконьерства в Африке.

Эксперты организации в течение трех месяцев проводили подсчет поголовья слонов в Ботсване.

В организации считают, что все эти слоны были убиты в течение трех летних месяцев этого года. Это массовое убийство совпало с разоружением антибраконьерских подразделений в Ботсване.

По словам представителя Слонов без границ Майка Чейза, браконьеры целенаправленно отстреливали самцов старшего возраста, поскольку они имеют тяжелые бивни - идеальны для продажи на черном рынке.

"На бивни конкретного веса есть четкие заказ. Подозреваю, что на тяжелую слоновую кость есть большой спрос, несмотря на то, что в Африке осталось немного слонов с большими бивнями", - пояснил эксперт.

Некоторые бивни, по его словам, могут весить до 32 килограммов.

Чейз отметил, что чаще всего браконьеры убивают слонов, когда те приходят на водопой.

Эксперты Слонов без границ также обнаружили шесть мертвых белых носорогов.

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По данным прошлых переписей, поголовье слонов в Ботсване составляет примерно 130 тысяч особей.
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 Теги: Ботсвана, слоны, бивни

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Сегодня, 11:54 » Автор: Алена Шимко
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