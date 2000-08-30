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Раздел: Мир  
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В Польше мэр нетрадиционной ориентации основал новое политическое движение

В Польше мэр нетрадиционной ориентации основал новое политическое движениеНовое демократическое движение станет "прогрессивным".

Мэр польского города Слупск Роберт Бедронь, который является открытым геем, во вторник объявил о запуске нового, по его словам, "продемократического" движения, призванного бросить вызов правящей правой партии Польши, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Об этом сообщает Euractiv.

О запуске политического движения Бедронь заявил в то время, как Польша готовится провести сразу четыре раунда выборов, как внутренних, так и европейских, в следующий 21 месяц.

"Наша цель номер один заключается в том, чтобы продемократические силы выиграли в Польше с нашей группой, нашей политической силой на передовой", - заявил 42-летний Бедронь журналистам в центральной части Варшавы.

"Я обращаюсь ко всем, кто проголосовал за "Право и справедливость" и разочаровался в партии", - добавил Бедронь, назвав новое демократическое движение "прогрессивным". По его словам, на создание движения его вдохновил успех французского "En Marche!", который привел к победе президента Франции Эммануэля Макрона.

"Я готов говорить со всеми, кто уважает польскую Конституцию, для меня это самое главное", - добавил он на пресс-конференции.

Инициатива Бедроня появилась в условиях острой длительной конфронтации между Европейской комиссией и правительством польской партии "Право и справедливость" относительно верховенства права в стране. В Брюсселе начали беспрецедентную процедуру по статье 7 в отношении Варшавы по поводу "системных угроз" для верховенства права из-за ряда судебных реформ. Этот шаг может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.

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Бедронь – политолог, защищающий права ЛГБТ, – стал широко известен в 2011 году, когда он первым из открытых геев был избран членом парламента в консервативной католической Польше.
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 Теги: Польша, мэр, политические силы

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Сегодня, 13:06 » Автор: Алена Шимко
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