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Раздел: Мир  
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В Грузии произошел взрыв, есть жертвы

В Грузии произошел взрыв, есть жертвыВ результате взрыва погиб один человек и пострадали трое.

В среду, 5 сентября, в грузинском Поти произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает Грузия Online, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

В издании отмечают, что взрыв произошел утром. По информации врачей, пострадавших перевезели к потийской, зугдидской и кутаисской больницам.

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"В Поти в результате взрыва, предположительно, взрывного устройства погиб один человек, еще трое пострадали", - говорится в сообщении.
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 Теги: Грузия, взрыв

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Сегодня, 15:03 » Автор: Алена Шимко
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