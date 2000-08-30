Раздел: Мир
В Грузии произошел взрыв, есть жертвы
В результате взрыва погиб один человек и пострадали трое.
В среду, 5 сентября, в грузинском Поти произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает Грузия Online, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
В издании отмечают, что взрыв произошел утром. По информации врачей, пострадавших перевезели к потийской, зугдидской и кутаисской больницам.
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"В Поти в результате взрыва, предположительно, взрывного устройства погиб один человек, еще трое пострадали", - говорится в сообщении.
В среду, 5 сентября, в грузинском Поти произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает Грузия Online, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
В издании отмечают, что взрыв произошел утром. По информации врачей, пострадавших перевезели к потийской, зугдидской и кутаисской больницам.
Читайте также: В центре Донецка произошел взрыв: есть жертвы
"В Поти в результате взрыва, предположительно, взрывного устройства погиб один человек, еще трое пострадали", - говорится в сообщении.
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